THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bebekleri giydirirken dikkat edilmesi gerekenler

Bebeklerin cildi çok hassastır. Bebekleri yanlış giydirmek, ciltlerini tahriş edebileceği gibi ciltlerinde lekeler oluşmasına da yol açabilir. Peki, bebekler nasıl giydirilmelidir?

20 Aralık 2018 Perşembe 20:26
Bebekleri giydirirken dikkat edilmesi gerekenler

Bebeklerin en çok soğuk kış aylarında savunmasızlardır. Bu durum, birçok ebeveyni bebeklerine kalın kıyafetler giydirmeye sevk ediyor. Bebekleri hastalıklardan ve soğuklardan korumak için kalın kıyafetler tercih etmek sağlıklı değildir.

BEBEKLERİ GİYDİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Tek kat kalın giysi yerine üst üste pamuklu, yumuşak ve vücudu saran ince giysiler giydirildiği zaman, giysilerin arasındaki hava tabakası bebeği üşümekten korur. Dışarı çıkılacağı zaman ise, bu giysilerden en üstekinin yün olması daha uygundur. Ortam sıcaklığına göre giysiler bir kat azaltılabilir veya arttırılabilir. Bu yöntem ile bebeğin, sıkan ve ağırlık yapan kıyafetlerden bunalmasını engellemiş olursunuz.

Çok soğuk havalarda bebeğinizle beraber dışarı çıktığınızda ısıyı koruyan ve soğuğu geçirmeyen kuş tüyü tulum tarzı giysilergiydirebilirsiniz.
Vücut ısısının büyük kısmı ilk önce baş kısmından kaybedildiği için mutlaka kulakları örten şapka, kapüşon, örgü bere gibi başı koruyacak parçalar kullanın. 
Yürüyen bebeklerde, yağmurlu havalarda botlarının su geçirmediğinden emin olun. Botların içine keçe taban koymayı da unutmayın. 

Dışarı araba ile çıkıyorsanız, aşırı ısınmayı önlemek için bebeğinizin şapkasını ve üstündeki giysilerin bir parçasını çıkartılabilirsiniz. Aksi halde arabayı serinletmelisiniz.  Eğer otobüs, metro gibi toplu taşıma aracında iseniz bebeğinizin kıyafetinin bir parçasını çıkartılabilirsiniz.

Bebek arabası ile dışarı çıktığınız zaman, arabanın içine koruyucu ve soğuğu önleyici bir örtü ve bebeğin üzerine de ayrı bir battaniye örtmelisiniz. Yağmurlu veya rüzgârlı havalarda ise arabanın rüzgâr koruyucusunu mutlaka kullanmalısınız.

Rüzgârlı bir havada dışarı çıktığınız zaman, bebeğinizin rüzgâra karşı açık kalan kısımlarına hafif bir nemlendirici veya bebek yağı uygulayın. Bu sayede cildinde oluşacak çatlakları engellersiniz. 

Karlı ve güneşli havada dışarı çıkacaksanız, bebeğinizin cildini korumak için siperli şapka giydirmeli ve yüzüne güneşten koruyucu ürünler sürmelisiniz. Çünkü kar güneşin ultraviyole ışınlarının %85'ini yansıttığı için en az yaz güneşi kadar tehlikeli olabiliyor ve güneş yanığı oluşturabiliyor. Özellikle bebeklerin cildi çok hassas olduğundan, bu duruma dikkat etmelisiniz. 

Ilık havalarda bebeğinizin kol ve bacak bilekleri açık kalacak şekilde giydirin. Bu sayede D vitamini almasını sağlarsınız. 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 20:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evde nane sabunu yapımı
    1. Evde nane sabunu yapımı
    2. Arjantin Güvenlik Bakanının ifadesi..
    3. Avrupa borsaları günü son 2 yılın en..
    4. YPG korkudan masaya oturdu: Petrolü..
    5. "İslam barıştır, İslam umuttur"
    6. CHP'li İmamoğlu "Benim annem de..
    7. CHP Sarıyer belediye başkan adayı 2019
    8. Postür bozukluğu nedir?
    9. BM, Suriye Anayasası'nı yazacak..
    10. Yemen'den Türkiye açıklaması: Takdir..
    11. CHP Şişli belediye başkan adayı 2019..
    12. ABD'nin Suriye'de hava saldırılarını..
    13. Magnezyum eksikliğinde hangi sağlık..
    14. CHP Silivri belediye başkan adayı 2019
    15. Renklerin insan psikolojisine etkisi
    16. Hipotermi hakkında bunları biliyor..
    17. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    18. Çemenin faydaları nelerdir?
    19. Bireysel yatırımcıya avro ve dolar..
    20. İsrail'in yıktığı "El-Aksa"..
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'