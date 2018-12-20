Bebekleri giydirirken dikkat edilmesi gerekenler

Bebeklerin en çok soğuk kış aylarında savunmasızlardır. Bu durum, birçok ebeveyni bebeklerine kalın kıyafetler giydirmeye sevk ediyor. Bebekleri hastalıklardan ve soğuklardan korumak için kalın kıyafetler tercih etmek sağlıklı değildir.

BEBEKLERİ GİYDİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Tek kat kalın giysi yerine üst üste pamuklu, yumuşak ve vücudu saran ince giysiler giydirildiği zaman, giysilerin arasındaki hava tabakası bebeği üşümekten korur. Dışarı çıkılacağı zaman ise, bu giysilerden en üstekinin yün olması daha uygundur. Ortam sıcaklığına göre giysiler bir kat azaltılabilir veya arttırılabilir. Bu yöntem ile bebeğin, sıkan ve ağırlık yapan kıyafetlerden bunalmasını engellemiş olursunuz.

Çok soğuk havalarda bebeğinizle beraber dışarı çıktığınızda ısıyı koruyan ve soğuğu geçirmeyen kuş tüyü tulum tarzı giysilergiydirebilirsiniz.

Vücut ısısının büyük kısmı ilk önce baş kısmından kaybedildiği için mutlaka kulakları örten şapka, kapüşon, örgü bere gibi başı koruyacak parçalar kullanın.

Yürüyen bebeklerde, yağmurlu havalarda botlarının su geçirmediğinden emin olun. Botların içine keçe taban koymayı da unutmayın.

Dışarı araba ile çıkıyorsanız, aşırı ısınmayı önlemek için bebeğinizin şapkasını ve üstündeki giysilerin bir parçasını çıkartılabilirsiniz. Aksi halde arabayı serinletmelisiniz. Eğer otobüs, metro gibi toplu taşıma aracında iseniz bebeğinizin kıyafetinin bir parçasını çıkartılabilirsiniz.

Bebek arabası ile dışarı çıktığınız zaman, arabanın içine koruyucu ve soğuğu önleyici bir örtü ve bebeğin üzerine de ayrı bir battaniye örtmelisiniz. Yağmurlu veya rüzgârlı havalarda ise arabanın rüzgâr koruyucusunu mutlaka kullanmalısınız.

Rüzgârlı bir havada dışarı çıktığınız zaman, bebeğinizin rüzgâra karşı açık kalan kısımlarına hafif bir nemlendirici veya bebek yağı uygulayın. Bu sayede cildinde oluşacak çatlakları engellersiniz.

Karlı ve güneşli havada dışarı çıkacaksanız, bebeğinizin cildini korumak için siperli şapka giydirmeli ve yüzüne güneşten koruyucu ürünler sürmelisiniz. Çünkü kar güneşin ultraviyole ışınlarının %85'ini yansıttığı için en az yaz güneşi kadar tehlikeli olabiliyor ve güneş yanığı oluşturabiliyor. Özellikle bebeklerin cildi çok hassas olduğundan, bu duruma dikkat etmelisiniz.

Ilık havalarda bebeğinizin kol ve bacak bilekleri açık kalacak şekilde giydirin. Bu sayede D vitamini almasını sağlarsınız.