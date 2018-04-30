Bebeklere zeytinyağı içirilir mi?

Zeytinyağının en az anne sütü kadar kıymetli bir besin kaynağı olduğunu belirten uzmanlar, bebeklerdeki beyin ve kemik gelişiminin tamamlanması açısından oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

Uzmanların önerilerine göre, bebek eğer altıncı aylarını doldurmuşsa naturel sızma yağ tüketmek kabızlık sorununa iyi gelebilir. Ancak, bebeği riske atmamak için 2 tatlı kaşığı zeytinyağını direkt içirmek yerine çorbaya, mamaya, meyve suyuna veya sütüne karıştırarak vermeniz daha uygun olacaktır.

Ayrıca zeytinyağı ile bebeğin karın kısmına nazik hareketlerle masaj uygularsanız kabızlık ve gaz sorunları da ortadan kalkacaktır.