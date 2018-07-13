Bebeklere yoğurt nasıl yapılır?

Bebeklerin ilk 4 ay sadece anne sütü ile ( yetersiz ise mama ile desteklenerek ) beslenmesi önemlidir. 4.-6. aylar arası ise ek besinlere geçiş için en uygun zamanlardır. Yoğurdun da bebeğe bu aylar içinde verilmeye başlanması uygundur. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise bebeğe verilecek olan yoğurdun özelliğidir. Maalesef ki hazır olarak alıp tükettiğimiz yoğurtlar birçok koruyucu katkı maddesi içermektedir. Bu sebepten hazır yoğurtların bebek beslenmesinde kullanılması önerilmez. Bu noktada bebeğinize evde kendi ellerinizle doğal yoğurt yapabilirsiniz.

MALZEMELER

100 ml süt

1 çay kaşığı yoğurt mayası

YAPILIŞI:

Süt 36 derece civarına gelene kadar ısıtılır ve cam kavanoza alınır. Bunu serçe parmağınızın dayanabileceği sıcaklık olarak da ölçebilirsiniz. Daha sonra maya iki kaşık süt ile birlikte kavanozdaki süte katılarak yavaşça karıştırılır ve kapağı kapatılıp bir örtüye sarılarak hareket ettirmeden sıcak bir ortamda 4-5 saat bekletilir. Sonra da 2-3 saat buzdolabında dinlendirilir.

NOT: Eğer bebeğiniz 1 yaşından küçük ise inek sütü önerilmediğinden, 100 ml hazırlamış devam sütü kullanınız.

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