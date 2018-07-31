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Bebeklere su içme alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Yeterince anne sütü alarak beslenen bebekler su ihtiyaçlarını bu sayede karşılar. Bebeğe ilk 6 ayında ayrıca su verilmesi gerekmemektedir.

31 Temmuz 2018 Salı 19:03
Bebeklere su içme alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Bebeğe su verilmesi mideyi boş yere doldurup anne sütü ya da mama ile susuzluk ihtiyacını karşılamasını engelleyeceğinden gıda alımı da engellenmiş olur. Ancak 6. ay ile birlikte ek gıdalara geçilmesiyle bebeklere su verilmeye başlanmalıdır.

Bu dönemde beslenme aralarında bebeklere su verilmeli. Ancak bebek su içmek istemiyorsa da zorlanmamalıdır. 1 yaşını doldurmalarıyla birlikte bebeklerde su içmenin alışkanlık haline getirilmeye başlanması önemlidir.

Belirli aralıklarla bebeklere su içmeleri teklif edilmelidir. Ancak bunun yanında bebeklerin suyu kendi başlarına içebilmeleri için de uygun ortamlar yaratılmalıdır. Özellikle emekleyen ve yürüyen bebeklerin kullandıkları suluklar, onların boylarına uygun ve ulaşabilecekleri yerlere koyulmalıdır. Bu şekilde suluklar dikkat çeker ve bebekler su içmeyi hatırlayarak her susadıklarında suluklarına kolayca ulaşarak su içebilirler.

Bebeklere su vermek için kullanılan araçlar da su içme alışkanlığı kazandırılmasında etkilidir. Bunun için öncelikle bebeklere suyun biberon yerine bardak ya da suluk ile verilmesine dikkat edilmelidir.

Kullanılacak suluğun canlı ve bebeğin hoşlandığı renklerde olması da önemlidir. Bazı bebekler pipetli bardaklardan, bazıları ise suluklardan su içmeyi daha çok severler. Bebeğin severek su içmesi için ona hoşlandığı bir ürünle su verilmelidir.

Özellikle üzerinde sevdikleri çizgi film karakterlerinin resimleri varsa, bu bebekleri su içmeye daha fazla teşvik eder.

Son dönemlerde kullanımı yaygınlaşan, sevimli karakterler şeklindeki minik su sebilleri de bebeklere su içme alışkanlığı kazandırılmasında etkilidir. Özellikle bebek sebilden suyu kendisi doldurabiliyorsa bu onun için hem eğlenceli bir oyun olur hem de bu oyunla su ihtiyacını da karşılamış olur. Ancak sebillerin kullanımında kontrollü olunmalıdır.

Büyük yaştaki çocuklara su içme alışkanlığı kazandırmada ise örnek olmak önemlidir. Evde düzenli olarak ve çocuğun önünde su içilmesi onu da su içmeye teşvik eder.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:03
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