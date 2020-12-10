DHA yağ asidi, çocukların beyin gelişimlerini destekleyen en gerekli madde Omega 3 yağ asitlerinden biridir. Çocuklar doğdukları andan itibaren 3 yaşına kadar beyin gelişimleri hızla ilerler. Çocukların zeka gelişimini etki eden en önemli besin de anne sütüdür. Bebeklerin ilk 2 yıl anne sütü almaları bebeklerinin zihinsel gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Beyin %60 yağ, %50 ‘si ise Omega 3 yağ asidi DHA yağ asitlerinden oluşmaktadır.

Bebeklere balık yağı nasıl verilmeli?

Bebekler DHA yağ asitlerini yaşamlarının ilk yıllarında anne sütü ile almaktadırlar. Bundan dolayı emziren annelerin balık yağını almaları veya balık tüketerek bebeklerinin zihinsel gelişimine katkıda bulunmaları gerekir.

Bebeklere kaç yaşında balık yağı verilmelidir?

Hafıza ve zekanın %75'İ 3-7 yaş arasında oluşmaktadır. Bu oluşumun %90'ı 5 yaşında tamamlanabiliyor. Çocukların bu dönemlerde beyin gelişimlerini arttırmaya yardımcı olan eğitim almaları çocuklar için oldukça faydalıdır. Ayrıca zihinsel gelişimi arttıran DHA oranı yüksek balıklar veya balık yağı alımı beyin gelişimlerini hızlandırma etkisi olabilir.

Çocukların her döneminde beyin gelişimlerine destek olan yiyeceklerle beslenmeleri büyük önem taşır. Bu dönemde çocukların zekalarının büyük bir kısmının oluştuğu ve ergenliğe kadar devam ettiği bilinmektedir. 5-12 yaş arası çocuklara da DHA oranı yüksek balıklar verilebilir veya balık yağı tüketilebilir.