Bebeklere hangi aşılar yapılmalıdır?

1. HEPATİT B AŞISI:

bilindiği gibi son yıllarda Hepatit virüsünden kaynaklanan sarılık hastalığı çok yaygınlaştı. Hepatit aşı sayesinde bebeğimizi bu hastalıktan koruruz.

2. BCG AŞISI:

Verem aşısı da olarak BCG aşısı bebeğimizi tüberküloza karşı korur. Savunmasız bedenlerinin tüberküloz mikroplarıyla mücadele etmesini sağlar. Aşı yapıldıktan birkaç hafta sonra aşı yerinde kızarıklık ve kabuklanma varsa endişelenmeyin. Bu aşının başarıyla tuttuğunu gösterir.

3. DİFTERİ-BOĞMACA-TETANOS-ÇOCUKFELCİ-HİB AŞISI:

Beş tane aşı bir arada yapılır. Beşli karma aşı olarak adlandırılır. Aşının yan etkisi olarak ateş görülebiliyor. Ateş düşürücülerle ateşi kontrol altına alabilirsiniz. Beklenmeyen bir durumda ise hemen doktorunuza başvurun.

4.PNÖMOKOK AŞISI:

Zatürre hastalığına karşı bebeğimizi korumak için yapılan bir aşıdır. Dünyada her yıl bir milyondan fazla bebek pnömokokun yol açtığı açtığı enfeksiyonlar yüzünden ölüyor. İhmal edilmemesi gereken başlıca aşılardan.

5. KIZAMIK-KIZAMIKÇIK-KABAKULAK AŞISI:

Üç aşı bir arada yapılır. Üçlü karma aşı olarak da bilinir. Bulaşıcı hastalıkların başında gelen kızamık, kızamıkçık ve kabakulağa karşı bebeğimizi korur.

6. SUÇİÇEĞİ AŞISI:

Bir zamanlar ölümcül bir hastalık olan suçiçeği yapılan aşılar sayesinde artık kontrol altında. Bebeğinizin aşısını yaptırdıktan sonra endişelenecek bir durum sizin için de olmayacak.

7. HEPATİT A AŞISI:

Sarılığın farklı bir türü olan Hepaptit A virüsüne karşı bebeğinizi korur. Unutmayın Hepatit virüsü ölümcül sonuçlara neden olmaktadır.

8. ROTA VİRÜSÜ AŞISI:

Ülkemizde çok bilinmeyen bir aşıdır. Ancak bazı bölgelerimizde özellikle içme sularından bebek ya da çocuklarımıza bulaşmaktadır. Karın ağrısı, ishal, kusma, ateş ve kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Özellikle bebeklerin kilo kaybetmesine ve iştahlarının kapanmasına neden olur. Bu aşıyı da ihmal etmeseniz iyi olur.

9.GRİP AŞISI:

Ülkemizde en yoğun görülen salgın hastalık griptir. Siz de bebeğinizi olası bir gripten korumak için grip aşısını yaptırın.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.