Bebeklerde pişik tedavisi nasıl yapılır?

Pişik tedavisine geçmeden önce bebeklerin neden pişik olduklarını bilmek tedavi açısından önemlidir. Öyleyse bebeklerde pişiğe neden olan durumlar nelerdir? Birçok kişi anne olsun ya da olmasın pişik denince sürtünmeden, hava almanın engellenmesinden ve bunlara ek sıcak bir ortamın devreye girmesinden kaynaklanan bir durum olduğunu bilmektedir.

Çünkü pişik yalnızca bebeklerin değil yetişkinlerin de zaman zaman muzdarip olduğu bir konudur. Ancak yetişkinlerde farklı bölgelerde meydana gelmektedir. Bebeklerde ise kullanılan bebek bezleri pişiğe sebep olmaktadır. Bebek bezi sebebiyle hava almayan yüzeyde küçük kırmızı noktacıklar görüldüğünde pişik oluştuğunu söyleyebiliriz.

Fakat kullanılan bebek beziyle beraber diğer birçok etmen de pişiğe sebep olur. Örneğin, bebeğin altının uzun süreli ıslak kalması (bakteriler için bulunmaz bir ortam), ya da kullanılan bezin yapısındaki maddelere bebeğin cildinin reaksiyon göstermesi, hatta yediği bir yiyecek ya da kullanılan bebek pudrası ve losyonlara bebeğin vücudunun tepki göstermesi. Bunların yanında anne sütüyle beslenen bebeklerde annenin yedikleri, kullandığı antibiyotikler de bebekte pişiğe sebep olabilir.

Pişik tedavisine öncelikle bebeğinizin altını sık sık değiştirerek bu bölgeyi kuru tutmakla başlayabilirsiniz. Hatta geceleri bile uyandırmanız gerekse de altı ıslak uyumasına izin vermemelisiniz. Bebeğinizin bezini her değiştirdiğinizde bu bölgeyi güzelce temizleyiniz.

Ancak içeriğinde alkol ya da benzeri ürünler bulunan temizleyicileri kullanmayınız. Ayrıca temizlerken cildi tahriş edecek sert mendil ya da bezler kullanmamaya ve çok sert ovmadan temizlemeye özen gösteriniz.

Ayrıca temizledikten sonra merhem veya yağ sürerek bu bölgede koruyucu kalkan oluşturabilirsiniz. Bebek bezini bağlarken de çok sıkı bağlamamaya özen gösteriniz. Hatta bir beden büyük bez bile kullanabilirsiniz böylece cildi rahatça hava alacaktır.

Kullandığınız hazır bez markasını değiştirerek işe yarayıp yaramadığını test edebilirsiniz. Güzel havalarda ve kolayca temizlenebilir bir zemininiz varsa bebeğinizin altını bir süre bez bağlamadan da bırakabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.