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Bebeklerde kulak enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Bebeklerde yaygın olarak görülen kulak enfeksiyonlarının %60'ı soğuk algınlığına bağlı gerçekleşir. Anne ve babalar için oldukça sancılı olan bebeklerde kulak enfeksiyonunun belirtileri…

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:25
Bebeklerde kulak enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ

Kulak enfeksiyonları genellikle soğuk algınlığı semptomlarıyla başlar. Kulak enfeksiyonu başlamadan önce renkli burun akıntıları olabilir.

AĞLAMA VE HUZURSUZLUK

Bebeğiniz birdenbire huysuzluk etmeye başladıysa sebebi kulak iltihabı olabilir. Özellikle karnını doyurmaya çalıştığınız zamanlarda. Kulakta iltihap varsa emerken ve yutarken orta kulakta baskı olacaktır.

UYUYAMAMA VE SIRTÜSTÜ YATMA

Bebeğiniz geceleri uyumakta güçlük çekmeye başladıysa bu da kulak enfeksiyonu göstergesi olabilir. Ağrı kötüleştikçe uyuması daha da zorlaşacak, sırtüstü yattıkça ağrı daha kötüleşecek.

ATEŞ

Bazen ateşsiz de gerçekleşmesine rağmen çoğu zaman kulak enfeksiyonları çok yüksek olmayan ateşle gerçekleşir.

KULAKLARLA OYNAMA

Bebekler ağrının kulaklarından geldiğini hissettiklerinde ellerini kulaklarına götürebilir, kulaklarını çekebilirler. Diş çıkarma dönemlerinde ve uykuları geldiği zaman da kulaklarıyla oynayabilirler.

KULAK AKINTISI 

Enfeksiyon olduğunda bebeğin kulağından sarı, beyaz ve kanlı akıntılar olabilir. Genelde bu akıntı kulak kirinden farklı görünür ve kötü kokar. Ağrı ve baskı, bu akıntıdan sonra azalır. Ancak akıntıyla beraber enfeksiyonun iyileştiğini düşünmeyin. Bebek yine de doktora görünmeli.

İŞTAHSIZLIK 

Kulak ağrısı ve yutkunmada güçlük çektiğinden dolayı bebeğiniz kulak enfeksiyonu olduğunda iştahını kaybedebilir.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:25
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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