Bebeklerde kulak enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
Bebeklerde yaygın olarak görülen kulak enfeksiyonlarının %60'ı soğuk algınlığına bağlı gerçekleşir. Anne ve babalar için oldukça sancılı olan bebeklerde kulak enfeksiyonunun belirtileri…17 Aralık 2018 Pazartesi 17:25
SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ
Kulak enfeksiyonları genellikle soğuk algınlığı semptomlarıyla başlar. Kulak enfeksiyonu başlamadan önce renkli burun akıntıları olabilir.
AĞLAMA VE HUZURSUZLUK
Bebeğiniz birdenbire huysuzluk etmeye başladıysa sebebi kulak iltihabı olabilir. Özellikle karnını doyurmaya çalıştığınız zamanlarda. Kulakta iltihap varsa emerken ve yutarken orta kulakta baskı olacaktır.
UYUYAMAMA VE SIRTÜSTÜ YATMA
Bebeğiniz geceleri uyumakta güçlük çekmeye başladıysa bu da kulak enfeksiyonu göstergesi olabilir. Ağrı kötüleştikçe uyuması daha da zorlaşacak, sırtüstü yattıkça ağrı daha kötüleşecek.
ATEŞ
Bazen ateşsiz de gerçekleşmesine rağmen çoğu zaman kulak enfeksiyonları çok yüksek olmayan ateşle gerçekleşir.
KULAKLARLA OYNAMA
Bebekler ağrının kulaklarından geldiğini hissettiklerinde ellerini kulaklarına götürebilir, kulaklarını çekebilirler. Diş çıkarma dönemlerinde ve uykuları geldiği zaman da kulaklarıyla oynayabilirler.
KULAK AKINTISI
Enfeksiyon olduğunda bebeğin kulağından sarı, beyaz ve kanlı akıntılar olabilir. Genelde bu akıntı kulak kirinden farklı görünür ve kötü kokar. Ağrı ve baskı, bu akıntıdan sonra azalır. Ancak akıntıyla beraber enfeksiyonun iyileştiğini düşünmeyin. Bebek yine de doktora görünmeli.
İŞTAHSIZLIK
Kulak ağrısı ve yutkunmada güçlük çektiğinden dolayı bebeğiniz kulak enfeksiyonu olduğunda iştahını kaybedebilir.
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