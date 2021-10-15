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Kadın - Aile Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat!
Kadın - Aile

Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat!

Doç. Dr. Semra Işık, bebeklerde kafatası şekil bozukluğunun, kafatası gelişimini ve bazı hastalarda ise beyin gelişimini önemli ölçüde etkilediğini belirterek, “Bu bizim bildiğimiz yastıkta hep aynı tarafa yatmakla oluşan deformasyondan farklı ve tedavi edilmezse zeka geriliğinden, görme, işitme kayıplarına varabilecek sonuçlar doğurabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:45:00 -
Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat!

Doç. Dr. Semra Işık, bebeklerde kafatası şekil bozukluğunun, kafatası gelişimini ve bazı hastalarda ise beyin gelişimini önemli ölçüde etkilediğini belirterek, “Bu bizim bildiğimiz yastıkta hep aynı tarafa yatmakla oluşan deformasyondan farklı ve tedavi edilmezse zeka geriliğinden, görme, işitme kayıplarına varabilecek sonuçlar doğurabilir” dedi.

Yeni doğan bebeklerde veya ilk aylarda belirlenebilen kafasındaki kıkırdakların, olması gereken zamandan erken kapanmasıyla oluşan kafatası şekil bozuklukları (kraniosinostoz) beynin büyümesini engelleyerek gelişim problemlerine ve fonksiyon kayıplarına yol açabiliyor. Bu tablonun erken dönemde fark edilerek gerekli müdahalelerin yapılması, gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Semra Işık, ilk 3 aya kadar hatta bazı hastalarda ise 4 aya kadar kapalı ameliyat yapılabildiğini ifade etti.

Hastalık hakkında bilgi veren İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semra Işık, “Kraniosinostoz dediğimiz hastalık aslında beyindeki kemiklerin arasındaki eklemlerin erken kapanması problemi. Kapanan ekleme göre kafatası şekil değişikliğine uğruyor. Ama bu bizim bildiğimiz yastıkta hep aynı tarafa yatmakla oluşan deformasyondan farklı. Kraniosinostoz cerrahisi aslında oldukça zor bir cerrahidir. Küçük bebeklerle uğraşıyoruz ve bu ameliyatlar yoğun bakım süreci gerektirebilecek büyük ameliyatlar. Kapalı ameliyatlar bu yüzden bizim için önemli” şeklinde konuştu.

Hastalığın tedavi edilmezse çok ciddi sonuçlar doğuracağını söyleyen Işık, “3 ay öncesinde tespit edebildiğimiz ve 3 aya kadar yakalayabildiğimiz bu 2 bebeğimizdeki gibi trigonosefali yani öndeki sütürünün kapanmasıyla alında üçgen bir kafatası şekil bozukluğu gelişmişti. Öncesinde yakalayabildiğimiz için kapalı ameliyat şansımız oldu. 3 ay en geç 4 aya kadar bazı çeşitlerinde bu ameliyatı uygulayıp oradaki kapalı olan kemiği açıp çıkartıyoruz. Sonrasında kask desteği ile bu çocukların kafatasını biz dışarıdan şekillendiriyoruz. Kraniosinostoz tedavi edilmezse sadece deformasyonel yani kozmetik bir hastalık değil. Zeka geriliğinden, görme, işitme kayıplarına varabilecek sonuçlar doğurabilir. Her hastada olmaz ama olma ihtimali olduğu için biz bu hastaları tedavisiz bırakmak istemiyoruz” dedi.


 

 

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