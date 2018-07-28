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Bebeklerde iştahsızlık nedenleri nelerdir?

Ek gıdaya geçtiğinizde eğer bebeğinizi beslerken zorluk yaşıyorsanız tasalanır ve onu zorla beslemek istersiniz. Annelik içgüdüsüyle yapılan bazı davranışlar bebeğinizin yeme alışkanlığında kalıcı sorunlara yol açabilmektedir.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:35
Bebeklerde iştahsızlık nedenleri nelerdir?

"Çocuğum çok iştahsız, her şeyi zorla yediriyorum." veya "Kaygılanıyorum acaba bir rahatsızlığı mı var?" cümlelerini çoğu ebeveynden duymuşuzdur. Peki iştahsızlığın nedenleri nelerdir? Bebeklerde ve çocuklarda iştahsızlık sebeplerini iki kategoriye ayırabiliriz: Organik ve psikolojik nedenler.

Organik nedenli iştahsızlık, herhangi bir hastalığın sonucunda ortaya çıkar. Çünkü iştahsızlığın bağırsak, mide, beyindeki bir rahatsızlık, hormonlarda var olan bir hastalık veya çocuklarda sık sık ortaya çıkan reflü kaynaklı olması muhtemeldir.

Öncelikle çocuğu yemeye zorlamadan önce iştahsızlık belirtisi görüldüğü zaman iştahsızlığın sebebinin organik olup olmadığı, bebeğin metabolizmasında ya da herhangi bir uzvunda rahatsızlığın bulunup bulunmadığı saptanmalıdır.

Özellikle 0-2 yaş arasında bebekte var olan rahatsızlığın tedavi edilmesi çok önemlidir. Çünkü bu dönemde görülebilecek protein, vitamin veya mineral eksikliği yahut herhangi bir organın yetersiz çalışması gibi durumlar bireyin gelecek yaşantısını da negatif olarak etkiler. İştahsızlığı "basit bir durum" olarak görmek, olası tehlikelere göz yummaktır. Bu yüzden de anne babalara, çocuklarının sorunlarını tespit etme konusunda önemli rol düşmektedir.

Psikolojik nedenli iştahsızlık ise bebeğin tüm tetkikleri geçirdikten sonra herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmamasının ardından baş gösteren iştahsızlık sebebidir.

Eğer çocuğun hormonlarında, organlarının işlevinde ve de metabolizma hızında hiçbir sorunla karşılaşılmamışsa, buna rağmen çocuk yemek yememe konusunda hala daha direnç gösteriyorsa o zaman iştahsızlığın psikolojik etmenlerini düşünmek gerekmektedir.

Örneğin annenin bebeği yemediğinde aşırı ısrarcı tutum sergilemesi, zorla yedirme çabası hatta azarlaması bebeğin zihninde yemeğe karşı negatif düşünce geliştirir ve her yemek zamanı, ona işkence gibi gelir.

Bu sebeple ebeveynler, çocuklarını yemek yedirirken çok zorlamamalı, tehditvari sözlerle yemekten soğutmamalıdır.Ayrıca unutulmamalıdır ki az yiyen her bebek iştahsız değildir.

Çocuğun iştahsız olup olmadığı ve aldığı besin miktarının yetersizliği, takviye gerekip gerekmediği doktor kontrolü sonrasında ideal yaş- kilo oranına bakılarak tespit edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:35
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