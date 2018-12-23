Bebeklerde göz kayması nedenleri?

Bebeklerin sağlık durumları, ebeveynlerin her zaman kontrol ettiği ve üzerinde sıklıkla durduğu konuların başında gelmektedir. Bu yüzden bebeğin hamilelik dönemiyle birlikte sağlığındaki değişimler, ebeveynler tarafından merakla izlenir. Bebek sağlığında meydana gelebilecek sorunlar ise hemen tespit edilerek, uygun tedavi yöntemine başlanır. Bebeklerde görülen ve gözlerin aynı yöne bakmaması durumuna şaşılık veya göz kayması denir. Göz kayması bebekler arasında sıklıkla karşılaşılan semptomlardan bir tanesidir. Her iki gözde olabileceği gibi, sadece tek bir gözde de ortaya çıkabilir. Bebeklerde, 18 ayın sonuna kadar oluşan göz kaymalarının, basit olanları vardır. Bunlar standart prosedürde kabul edilebilir. Fakat göz kayması durumunun sıklıkla olması durumunda, zaman kaybetmeden bir çocuk göz doktoruna gidilmesi gerekecektir.

GÖZ KAYMASI NEDEN OLUR?

Bebeklerde göz kaymalarının ilk 3 aya kadar olanları normal kabul edilir. Çünkü bebek gelişiminin tamamlanmadığı düşünülmektedir. Fakat 3 aydan sonraki göz kaymaları, kesinlikle ciddi bir göz sorununun olduğunu göstermektedir. Göz kaymasının en büyük nedeni genetiktir. Eğer anne ve babada bir göz kayması durumu varsa, bu durum bebekte de görülebilir. Gözde bazı durumlarda optik kırılması sorunu ortaya çıkar. Bundan dolayı bebekler gözlerini kontrol edemez ve şaşılık durumu ortaya çıkar. Doğumdan sonra geçirilen yüksek ateşli hastalıklar ve beyin felci komplikasyonları, ilerleyen zamanlarda gözde kaymaya sebep olacaktır. Hamilelik döneminde annelerin geçirdiği hastalıklar, erken doğum ve epilepsi de, yine göz kaymasının ciddi nedenleri arasında yer almaktadır.

GÖZ KAYMASI TEDAVİSİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER

Gidilecek göz doktoru, bebeğin göz kaymasının durumuna ve seviyesine göre bazı tedbirler verecektir. Bu yüzden göz kaymasının tedavi yöntemlerinin hemen uygulanması ve gelişme çağındaki bebeğin sağlığına kavuşturulması sağlanmalıdır. Göz bandı kullanmak, en sık tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Bebeklere aynı zamanda şaşılık önleyici gözlük kullanımı önerilir. Çok başvurulmasa da, şaşılık ameliyatı da çözüm yollarından bir tanesidir. Atropin göz damlaları, reçete edilerek kullanımına izin verilebilir. Aynı zamanda bebeğin göz kaymasının düzelmesi için, doktor tarafından düzenli uygulanmak şartı ile verilen göz kayması egzersizleri yaptırılır.