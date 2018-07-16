Bebeklerde gece uykusu düzeni

Dünyaya gözlerini yeni açmış minik bir bebek her gün yeni şeyler öğrenmeye programlı bir makineye benzer. Günbegün değişimleri izlemek anne ve baba için müthiş bir hazdır. Bu değişimlerden biri de tabiri buysa bebeğin uyumayı öğrenmesidir.

Anne karnında gece ve gündüzden habersiz olan bebek dünyaya geldiği ilk günlerde de bu alışkanlığına devam eder ve bütün bir gün gözlerini açmadan uyuyabileceği gibi gecenin bir yarısı uyanıp bir daha uyumayabilir.

İlk 3 ay bebeğin gece gündüz kavramını bilemediği, bu yüzden uyku saatlerinin henüz düzene oturmadığı dönemdir. Bu anlamda anne babalar için en zor dönemdir. Bu dönem bebeği ortalama 17 – 18 saat uyur.

Ancak bu saatler ağırlıklı gündüz saatleridir. Yapılabilecek en doğru şey bebeğe gece ve gündüzü kavratmaya çalışmaktır. Gündüz bebeğinizle oyunlar oynayın, ona şarkılar söyleyip eğlenmesini sağlayın. Gece ise uyku anlamına gelen karanlığa alışması için ışıkları azaltın ve karanlıkta uyumaya alışmasına yardımcı olun.

6. aya kadar bir bebek ortalama 15 saat uykuya ihtiyaç duyar. Bunun 4 – 5 saati gündüz uykusu, geri kalanı ise gece uykusudur. Bebeğinizin uyku alışkanlığı kazanması için 3. aydan sonra beşiğine yatırılmalı, bu sayede kendi kendine uykuya geçmeyi öğrenmesi sağlanmalıdır.

Uyku eğitimi kesintiye uğratılmaması gereken bir süreçtir. Uykuya geçerken bebeğe pijamaları giydirilmeli, ninniler ve şarkılar söylenmelidir. Bu sayede koşullu öğrenme sağlanabilir.

9. aya gelmiş bir bebeğin günlük uyku ihtiyacı 13 saattir. Gündüz uykuları iki kereye iner. Artık bu dönem, uyku eğitiminin meyvelerini almaya başladığınız dönemdir. Kesintisiz gece uykuları başlar.

12. ay, düzenli uyku eğitimi almış bir bebeğin başarıya ulaştığı ve artık kendi kendine uyuyup gece uykularını kesintisiz yaptığı dönemdir.

12 - 24 ay bebeğin dış dünyanın farkına varıp uykuya direndiği dönemdir. Uyumak istememesi çok normaldir. İkna yoluyla uyutulmalı, bu yöntem başarılı olmuyorsa oyun yöntemi denenmeli ve uyku saatleri kesinlikle değiştirilmemelidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.