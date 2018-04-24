Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bebeklerde damak düşmesi nedir?

Yeni doğan bebeklerde görülebilen ancak önemli bir soruna teşkil etmeyen 'damak düşmesi'nin ne demek olduğunu ve neler yapılabileceğini sizler için araştırdık...

24 Nisan 2018 Salı 23:35
Bebeklerde damak düşmesi nedir?

Halk arasında sağlık problemiymiş gibi anlaşılan ama aslında hastalık olmayan 'damak düşmesi' bebeğin annesinin memesini kavrarken yaşadığı zorluktur. Yeni doğan bebeklerin ilk emme sırasında memeyi ağzında tutamamasıyla damağı düşer.Bu durum ise bebeğin emerken çıkardığı sesler ile anneler tarafından kolaylıkla fark edilebilir.

Bebekler damaklarıyla annesinden süt emmeye çalışırken zorlanabilir, bu da damağın düşmesine neden olabilir. Damağını düşüren bebek ememediği için huysuzlanır ve ağlamaya başlar. Bunun için yapılması gereken ilk şey, banyo esnasında annenin baş parmağıyla bebeğinin damağında yukarı doğru hafif basınç uygulamasıdır.
Damak düşmesini önlemek için cerrahi işlem ya da ilaç yöntemini tercih etmek işe yaramayacağından dolayı doktorlar tarafından önerilmez.

 

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 23:35
  1. damak düşmesi
  2. damak
  3. bebek
  4. sağlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlkbaharda cilt bakımı nasıl olmalı?
    1. İlkbaharda cilt bakımı nasıl olmalı?
    2. Bebeklerde damak düşmesi nedir?
    3. En doğru cam silme yöntemi
    4. Türk kahvesi ile formda kalın
    5. Tedavinin ücretsiz olduğuna inanamadı,..
    6. Erbakan Ödüllerinde Uğur Dündar şoku!
    7. Trump, Hazine Bakanı'nı Çin'e gönderiyor
    8. Karın düzleştiren egzersizler
    9. Macron ve Trump’tan İran açıklaması
    10. Süt içmeniz için 10 önemli sebebiniz var
    11. Erken seçim öncesinde İYİ Parti'de..
    12. Diriliş Ertuğrul'dan sevenlerine kötü..
    13. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu..
    14. ABD'de yaşayan Türkler ayaklandı!
    15. İzmir'de beton mikseri 2 işçiyi ezdi
    16. Ali Koç'tan olaylı derbi açıklaması:..
    17. Köpekli saldırganın saldırdığı hamile..
    18. Dev takıma şok! UEFA 3 yıl Avrupa'dan..
    19. İşgalci İsrail'den Kudüs rüşveti!
    20. "Tahrip olmuş bir Karabükspor var"
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!
    Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum