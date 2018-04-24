Bebeklerde damak düşmesi nedir?

Halk arasında sağlık problemiymiş gibi anlaşılan ama aslında hastalık olmayan 'damak düşmesi' bebeğin annesinin memesini kavrarken yaşadığı zorluktur. Yeni doğan bebeklerin ilk emme sırasında memeyi ağzında tutamamasıyla damağı düşer.Bu durum ise bebeğin emerken çıkardığı sesler ile anneler tarafından kolaylıkla fark edilebilir.

Bebekler damaklarıyla annesinden süt emmeye çalışırken zorlanabilir, bu da damağın düşmesine neden olabilir. Damağını düşüren bebek ememediği için huysuzlanır ve ağlamaya başlar. Bunun için yapılması gereken ilk şey, banyo esnasında annenin baş parmağıyla bebeğinin damağında yukarı doğru hafif basınç uygulamasıdır.

Damak düşmesini önlemek için cerrahi işlem ya da ilaç yöntemini tercih etmek işe yaramayacağından dolayı doktorlar tarafından önerilmez.

yasemin.com'un haberine göre...