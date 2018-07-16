Bebeklerde cilt kuruluğu neden olur?

Yeni doğan bir bebek ilk haftada çok sık yer değişikliği yapacağı için cildinde dökülmeler meydana gelebilir. Bu durum endişe edilecek ve tedavi gerektiren bir durum değildir.

Bunun dışında bebekler doğduklarında vücutlarında annelerinin hormonları bulunur. Bu hormonlar bebeklerde cilt kuruluğuna, akneye ve dökülmelere neden olabilir. Ortaya çıkan bu sorun bebek doğduktan birkaç hafta sonra geçmeye başlar.

Eğer aradan zaman geçmesine rağmen bebeğin cildindeki problemler devam ediyorsa bu durumdan şüphenilmeli ve hekime gösterilmelidir.

Bebeklerin temizliğine özen gösterilmezse bu durum da bebeklerin cildinde sorunlara neden olabilir. Hatta temizlik nedeni ile ortaya çıkan cilt sorunları enfeksiyona bile neden olabilir. Bunun dışında bebeklerde egzamaya bağlı da cilt kuruması ve dökülmesi oluşabilir.

Yeni doğan bebeklerde oluşan cilt kurumasının tedavisi özenle yapılmalıdır. Bebeklerin doğumundan yaklaşık 1 ay sonra nemlendirici kullanılabilir. Bu sayede bebeklerin ciltleri yumuşak ve kuru tutulur.

Ayrıca bebekleri güneşten korumalı ve sıklıkla banyo yaptırmamalısınız. Banyolardan sonra nemlendirici kullanarak kurumaların önüne geçersiniz. Bütün bu noktalara dikkat ettiğiniz takdirde bebeklerde cilt kurumasının önlemini almış olursunuz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.