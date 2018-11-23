Bebeklerde burun tıkanıklığı varsa... İşte yapmanız gerekenler

Bebeklerde burun tıkanıklığı nasıl geçer sorusu havaların soğumasıyla birlikte ebeveynler tarafından en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Bebeklerde oluşan burun tıkanıklığı, bebeğin beslenmesini, uyku düzenini etkileyen bir durumdur. Bebeklerde meydana gelen burun tıkanıklığı genellikle soğuk algınlığı gibi hastalıklar nedeniyle kendini gösteriyor.

Bebeğinizde meydana gelen burun tıkanıklığı aşağıda vermiş olduğumuz belirtilerle kendini göstermeye başlıyorsa bir uzmana danışmanızı tavsiye ediyoruz.

BOĞAZ AĞRISI VE BURUN TIKANIKLIĞI VARSA DİKKAT!

1- Burun tıkanıklığı 3 hafta sürüyorsa

2- Çocuğunuz 3 aydan küçükse ve burun tıkanıklığı ateşli hastalıklarla beraber kendini göstermeye başladıysa

3- Sürekli meydana gelen boğaz ağrısı ve yutkunma da güçlük

4- Nefes almakta zorluk çekiyorsa

5- Burnundan kan geliyorsa

6- Daha iyi olacağına zaman geçtikçe burun tıkanıklığı şiddetleniyorsa

BURNU TIKANAN BEBEĞE NASIL DAVRANMAK GEREKİR?

Genellikle bebeğinizin burun tıkanıklığı bir hafta içinde kendiliğinden geçer, ancak geçmezse, solunum yollarını temizlemeye yardımcı olacak çok sayıda ürün bulunmaktadır. Mukusun bebeğinizin burnundan temizlenmesini sağlamak için bebekler için özel olarak tasarlanmış emme aspiratörlerini kullanabilirsiniz. Bebeğinizin burun delikleri belirgin değilse ve nefes almakta zorluk çekiyorsa muhakkak bir uzmana danışmalısınız.

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

TUZLU SU:

Bebeğiniz altı aylıktan küçükse, her burun deliğine birkaç damla tuzlu su damlatabilirsiniz. Ardından burnunda tıkanıklığa neden olan mukusu çıkarmak için bir temiz ve steril bir şırınga kullanabilirsiniz. Bu basit yöntem evde bebeğinizin daha rahat hissetmesine yardımcı olarak burnunda oluşan mukusun incelmesini sağlar.

SERT MUKUS ÇIKARMA:

Bebeğinizin burnuna yapışmış sert ve yapışkan bir mukusla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu engellemek ve çıkarmak için sıcak su ve pamuktan yardım alabilirsiniz.

Buharlı banyoda bebeğinizle oturabilirsiniz.

BUHARLAŞTIRICI:

Buharlaştırıcı makine satın almak için yeterli bütçeniz yoksa eğer bebeğinizle buharlı bir banyoda oturabilirsiniz. Buharlı bir ortamda bebeğinizle 3 veya 4 dk oturmanız yeterli olacaktır.

Bebeğinizi dik tutun

DİK ŞEKİLDE TURMAK:

Bebeğinizi dik bir şekilde tutmak, mukus boşaltmasına yardımcı olabilir. Arabanızın koltuğunda ya da salıncakta uyutmaya çalışın. Bu durum burnundaki tıkanıklığa yol açan mukusun akmasını sağlayabilir.

EMZİRİN:

Gün boyu sık sık emzirin, ek gıda alıyorsa sık sık sıvı teklif edin.