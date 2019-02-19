Bebeklerde böbrek genişlemesinin neden olur?

Anne karnında tanı konulmasının böbrek hasarını önlemek için erken tedavi imkanı sağladığına dikkat çeken Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal, “Böbreğin tüm yapıları anne karnında 20. haftadan sonra incelenebiliyor. Böbrek genişlemesi tespit edilirse bebeğin doğumun ardından çocuk ürolojisi takibine girmesi çok önemli. Bu sayede ileride oluşabilecek böbrek fonksiyon kaybı gibi hayatı tehdit eden sorunların gelişmesi önlenebiliyor” diye konuştu.

BÖBREK GENİŞLEMESİNİN PEK ÇOK NEDENİ VAR

Böbrek genişlemesine pek çok etken neden olabiliyor. Veziko üreteral reflü olarak adlandırılan mesaneden böbreklere idrar kaçması sorunu böbreklerin genişlemesine sebep olabiliyor. Bunların yanı sıra böbrekle mesaneye idrar taşıyan kanalın herhangi bir yerindeki darlık ya da mesane çıkışındaki darlıklar da böbreklerin genişlemesine yol açabiliyor.

"BÖBREKLERDE CİDDİ FONKSİYON KAYIPLARI GELİŞEBİLİR"

Böbreğin çıkışından mesane çıkışına kadar herhangi bir nedenle, örneğin tıkanıklık, idrarın geriye kaçışı veya mesane dinamiğinin bozulması sonucunda böbreğin genişlemesi ve fonksiyonunda azalma olması, “hidronefroz” olarak nitelendiriliyor.

Prof. Dr. Cem Akbal, böbrek genişlemesine ateşli idrar yolu enfeksiyonları eşlik ettiğinde böbreğin daha kolay hasar gördüğünü ve bunun sonucunda da böbreklerde ciddi fonksiyon kayıpları gelişebildiğini belirterek, “Bunun yanı sıra sık geçirilen böbrek enfeksiyonları sonrasında bebekte büyüme ve gelişme geriliği ile ileriki dönemlerde yüksek tansiyon gibi problemler de oluşabiliyor” ifadelerini kullandı.

BEBEĞİN TAKİBİ ÖNEMLİ

Böbrek genişlemesinde erken tanı ve tedavinin yaşamsal önem taşıdığına dikkat çeken Çocuk Ürolojisi Uzmanı, bu nedenle doğumdan sonraki ilk yılda bebeğin takip edilmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, “Doğum sonrasında 3. gün üriner ultrasonla bebeğin böbreklerinin incelenmesi gerekiyor. Ardından 1,3,6 ve 12. aylarda yapılan üriner ultrasonla tetkiklere devam ediliyor. Ultrason bulgularına göre gerekirse ileri tetkikler planlanıyor” şeklinde konuştu.

BELİRTİLERİ NELER?

Böbrek genişlemelerinin çoğu anne karnında tespit edilirken, bir kısmı ise doğum sonrası ve çocukluk döneminde gelişen bazı belirtilerin ardından yapılan araştırmalar sonrasında saptanıyor. Belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmak ise yaşamsal öneme sahip.

Yenidoğan ve ilk yıllarda,

Huzursuzluk,

Ateş,

Yeterli beslenememe,

Nedensiz ağlama krizleri,

İdrar yaparken ağlama, kötü kokulu idrar, idrardan kan gelmesi.

AMELİYATA NADİREN GEREKSİNİM DUYULUYOR

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Akbal, günümüzde yapılan tetkiklerde en sık kullanılan ultrasonun radyasyonsuz, çocuğun canını yakmayan bir tetkik olduğunu belirterek, ihtiyaç halinde sistografi, diüretikli böbrek sintigrafisi gibi yöntemlere de başvurulduğunu ifade ediyor. “Çocuklarda böbrek genişlemesinin büyük bir kısmı kendiliğinden geriliyor, çok az bir kısmında ameliyata gereksinim duyuluyor” diyen Akbal tedaviyle ilgili şu bilgileri veriyor:

“Böbrekler tehlikede olmadığı sürece bebeğin yakın takip altında olması yeterli geliyor, bu durumda cerrahi yönteme gerek kalmıyor. Ancak bunun aksine böbrek tehlikede ise altta yatan nedene yönelik cerrahi işlemlere başvuruluyor. Günümüzde uygulanan cerrahi yöntemlerden yüksek başarı oranları elde edilebiliyor ve çocuk hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor.”