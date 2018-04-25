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Bebeklerde banyo korkusu ebeveyn yaklaşımından kaynaklanıyor

Bebekler çoğu zaman banyo yapmaktan korkar. Peki bebeklerin neden banyo yapmaktan korktuğunu düşündünüz mü?

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:51
Bebeklerde banyo korkusu ebeveyn yaklaşımından kaynaklanıyor

Bebeklerin bir kısmı banyo yapmaktan oldukça zevk alırken bir kısmıda bundan nefret eder. Nefret etmesinin nedeni bundan korkmasından kaynaklanmaktadır. Oldukça keyifli geçmesi beklenen banyolar tam tersi bir hal alabilir. Anneler bebeklerini banyo yaptırmak zorundadır ama bebeğiniz bundan hoşlanmıyorsa bunu daha sakin hareketlerle yapmalısınız. Bebeğinizin banyoyu sevmesini sağlamak için biraz fazla çaba göstermek zorundasınız. Özellikle banyo zamanı dediğinizde arkasına bakmadan kaçan bir çocuğunuz varsa ne yapmalısınız?  

 

KORKULAR SONRADAN ÖĞRENİLİR


Çocuğunuzun korkusunun kaynağı ile zorla yüzleştirmek, onu korkusunu yenmesini sağlamaz. Unutmayın korku doğuştan gelen bir duygu çeşidi değildir, sonradan öğrenilir. Çocuğunuzun korkasının nedenleri; sizin, eşinizin yada bebeğinizin bakımı ile ilgilenen kişinin tavrı çok önemlidir. Çocuklar yeni bir deneyim yaşayacakları zaman çevresindeki kişilerin nasıl davrandığına bakar ve onlar gibi davranmaya çalışır. Tedirgin yetişkinler çocuğu daha fazla tedirgin eder. Tatsız tecrübeler fazla sıcak ya da soğuk su yüzünden yanan, üşüyen, gözüne şampuan kaçan bebekler bir daha aynı şeyleri yaşamamak için banyo yapmak istemeyebilir.

 

BU ÖNERİLER ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK


Öncelikle bebeğinize kuru bir deneyim yaşatın. Ortama alışması için ve bu alanda eğlenebileceğini anlayabilmesi için su koymadan bazı oyuncaklar ile birlikte küvetin içine alın. Bu oyuncakların seçimi ona bırakarak ona güven duygusu sağlayın. Oda sıcaksa ve çıplak oynamaktan hoşlanan bir bebeğe sahipseniz, bırakın o şekilde  oynasın. Küvetten korkuyorsa büyük bir leğen içerisinde yıkamaya deneyin  Asla bebeğinizi buna zorlamayın. Öncelikle siz sakin olun ve tedirgin bir yüz ifadesi ile çocuğunuza yaklaşmayın. Sabırlı ve anlayışlı davranırsanız her şey istediğiniz gibi olacaktır.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 22:51
  1. bebek bakımı
  2. bebek banyosu
  3. sağlık

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