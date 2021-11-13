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Kadın - Aile Bebeklerde balgam nasıl atılır?
Kadın - Aile

Bebeklerde balgam nasıl atılır?

Üst solunum yolları hastalıkları nedeniyle bebeklerde balgam oluşur.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 21:24:00 -
Bebeklerde balgam nasıl atılır?

Bebeklerde hırıltıya ise balgam neden olmaktadır. Bebeklerde balgam ve hırıltı geçirecek yöntemleri en doğru şekilde doktoru söyleyecektir. Bunun dışında doktorundan onay alıp evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler ise şunlardır:

-Bebeğin bulunduğu odayı çok kurutmamak gerekir.

-Ihlamur çayı içirmeniz bebeğinizin balgamı atmasında oldukça yardımcı olacaktır.

-Bebeğin bolca su tüketmesi balgamı rahat atmasını sağlayacaktır.

-Organik okaliptüs yağı ile bebeğin göğüsüne ve sırtına masaj yapmak bebeğinize iyi gelecektir.

-18 aylıktan büyük bebeklere ılık su, limon ve içerisine çok az bal karıştırarak verebilirsiniz.

-Çörek otunu kaynatıp suyunu süzün ve ılık olarak bebeğinize içirin.

-Elma ve armut kabukları, zencefil, tarçın ile kaynatılarak süzülmüş suyunun bebeğe içirilmesi bebeklerde balgam atılmasına yardımcı olur.

Balgam söken tarif

Çörek otu balgam söktürücü doğal bir ilaçtır. Ihlamur çayı içirmeniz bebeğinizin balgamı atmasında oldukça yardımcı olacaktır. Elma ve armut kabukları, zencefil, tarçın ile kaynatılarak süzülmüş suyunun bebeğe içirilmesi bebeklerde balgam atılmasına yardımcı olur

 

 

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