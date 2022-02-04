Bebeklerde B12: Bebeklerde bebek vitaminleri nelerdir?

Vitamin nedir?

Vitaminler, insanlar tarafından üretilemeyen organik bileşiklerdir ve metabolik bozukluklardan korunma, sağlıklı büyüme için beslenme ile yeterli miktarlarda tüketilmelidirler.

Vitaminler genel olarak ikiye ayrılır:

Yağda eriyenler: A, D, E ve K vitaminleri

Suda eriyenler: B ve C kompleks vitaminleri

Bebeklerde günlük vitamin htiyacı nedir ve hangi vitaminlere ihtiyaç duyar?

Yenidoğan bir bebek, ilk doğduğu andan itibaren tüm vitaminlere ihtiyaç duyar. Hamileliğin boyunca dengeli beslenilmiş ise vitamin-mineral takviyelerini yeterli miktarda sağlamış olursunuz. Doğum sonrasında ise anne sütün ya da anne sütünün yeterli olmadığı durumlarda kullanabileceğin formül mamalar bebeğinin vitamin ihtiyacını karşılar. Yeterli ve sağlıklı beslense dahi bebeğinin K ve D vitaminlerini dışarıdan alması gerekir.

Bebeklerde B12

B12 vitamini, DNA sentezi, yağ asitleri ve amino asitlerinin vücut içindeki kullanımı gibi çok önemli görevleri olan, bu nedenle vücut içerisindeki her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini türüdür. Bebeklerin gelişimi için son derece önemli olan vitaminler hakkında annelerin ve babaların dikkatli olması gerekir. Çünkü bebeklerde B12 eksikliği gibi önemli besin değerlerinin ihtiyaçtan daha az olması gelişimlerini olumsuz etkiler. Süreç takip edilmediği takdirde önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bebeklerde B12 eksikliği neden olur?

B12 eksikliğine yol açan pek çok unsur var. Bunlar;

Hamilelik sırasında anne adayında B12 vitamini eksikliği varsa bebeklerde de B12 eksikliği daha erken gelişiyor.

Vejetaryen olan anne adaylarının bebeklerinde B12 eksikliği görülme riski yüksek. Hatta bu eksiklik doğumdan sonraki aylarda bile gelişebiliyor.

Ek gıda alımının gecikmesi de bebeklerde B12 eksikliğine yol açıyor. Yeterli B12 vitaminiyle doğan sağlıklı bebeklerin depoları 6. aya doğru azalıyor. 6. ay itibarıyla anne sütüne takviye olarak ek gıdaya geçilmediği takdirde bebeklerde B12 eksikliği oluşma riski artıyor.

Bebeklerde b12 kaç olmalı?

Ölçüm yapan birtakım laboratuvarlarda alt sınır olarak 200 pg/ml olarak kabul edilse de bazı uzmanlar güvenli alt sınırın 500 pg/ml olması gerektiğini söylüyor.

Bebeklerde B12 vitamini eksikliği

Büyüme geriliği,

Letarji (Yaşamsal faaliyetlerin zayıfladığı çok derin ve patolojik uyku durumu.),

Hipotoni,

Pernisiyoz anemi,

Konvülziyon (havale),

Beyin atrofisi (beyin boyutunun küçülmesi),

Hipoplazi (organ ya da dokunun düzgün gelişememesi),

Reflekslerde zayıflama,

Titreme,

Yürümede zorluk (Bebekler Ne Zaman Yürür?),

Dil ve boğaz sorunları nedeniyle beslenme sorunları,

Nadiren de olsa koma.

Ayrıca bebeklerde B12 vitamini eksikliği çok çabuk uyarılmaya ve sürekli tedirginliğe sebep olabiliyor. B12 eksikliği tedavi edilmediği takdirde kalıcı büyüme sorunları meydana gelebiliyor.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur;