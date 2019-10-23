Bebeklerde ayak numarası nasıl yapılır?

Ayakkabı bir aksesuar değil, bebeğinin ortopedik gelişimine destek olan ve doğru seçilmesi gereken bir üründür. Vücudu hızla değişen ve gelişen bebeğin, yürümeye başlaması ile birlikte artık adımlarını yere sağlam basmasını sağlayacak bir ayakkabıya ihtiyaç duyacaktır. Peki ama bebeklerde ayak numarası nasıl hesaplanır? Yeni doğan bebeğin ayak numarası nedir? Bebeklerde ayakkabı numarası nasıl belirlenir? İşte detaylar...

İnsan ayağında tam olarak 19 kas, 26 kemik ve 100'den fazla bağ bulunmaktadır. Bu kas ve kemik bağların gelişimi bebeğin 18 yaşına gelene kadar devam edebilmektedir. Bebeklerde ayak kemiklerinin yerine kıkırdakların olması ilk ayakkabı seçiminin iyi yapılmasını gerektirir. Uygun ayakkabının seçilememesi bebeğin ömrü boyuca ayaklarıyla ilgili sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir.

- Bebeğinizin ayak uzunluğu ; 11 cm ise, ayak numarası 17 – 18,

; 11 cm ise, ayak numarası 17 – 18, - Bebeğinizin ayak uzunluğu ; 14 cm ise, ayak numarası 21 – 22,

; 14 cm ise, ayak numarası 21 – 22, - Bebeğinizin ayak uzunluğu ; 16 cm ise, ayak numarası 25 – 26,

; 16 cm ise, ayak numarası 25 – 26, - Bebeğinizin ayak uzunluğu ; 18 cm ise, ayak numarası 28 – 29

; 18 cm ise, ayak numarası 28 – 29 - Bebeğinizin ayak uzunluğu; 19 cm ise, ayak numarası 30 – 31’dir.

Bebek Ayakkabısı Nasıl Olmalı?

Bebeklerinize alacağınız ayakkabının numarası önemlidir. Bebeklerin ayaklarının çok yumuşak olmasından dolayı, küçük ve uygunsuz ayakkabılarla giydirilen dar çoraplar bebeğin ayak gelişimini olumsuz etkiler. Bebek ayakkabısı alırken dikkat etmeniz gereken önemli konular;

1- Satın alacağınız ayakkabının önünde yaklaşık 1 cm boşluk kalıyor olması,

2- Bebek evde iken ayakkabısız gezmeli, ayakkabıyı sadece dışarıya çıktığında giymelidir.

3- Satın alınan ayakkabının sert olması ve sadece 40 dereceye kadar bükülebilmelidir.

4- Ayakkabını içerisinde ayak tabanı oyuğuna denk gelecek tümseklik olmalıdır.