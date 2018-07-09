Bebeklerde alerji nasıl anlaşılır?

Alerji belirtileri oldukça değişken bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte en yaygın görülen belirtileri alerjiye neden olan yiyeceğin yenmesinden sonra bebeğin ağzının özellikle kenar kısımlarında kızarıklıklar oluşmaya başlar. Kızarıklıkları takiben oluşan ürtikerlerin etkisiyle kabartılar meydana gelir.

Yetişkinlerde alerji etkisini ağzın yanması şeklinde gösterdiğinden yetişkin kişi alerjiye neden olan yiyeceği yediği anda ağzını yaktığı için tükürmek ister. Bebekler ise genelde bu durum karşısında suratlarını buruşturarak ağlamaya başlar.

Bebeklerde alerjinin bir diğer belirtisi gözlerinin her zamankinden daha küçük olmasıdır. Çünkü alerji, gözlerin şişmesine yol açar.

Göz şişliği yanında gözlerde yanma hissiyle beraber göz akıntısı oluşur. Bebeğini bu gibi durumlarda aslında ağlamasa da gözlerinden ağlıyormuş gibi yaşlar gelir.

Bebeğinizin burnu nedensiz yere (herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen) uzun sürekli akıyorsa bu da alerji belirtisi olarak sayılabilir.

Bebeğinizin abartı sayılacak kusması varsa alerjik durumun habercisi sayılabilir.

Bebeğinizde ciddi boyutlarda bir alerji durumu oluşmuşsa nefes yolunda da olumsuz etkileri hemen kendini gösterir. Bebek rahat rahat nefes alamaz. Daha ileri boyutlarında bebeğiniz astım krizine benzer bir kriz geçirir. Bebek panik halinde olduğu için kriz, aynı zamanda bir ağlama kriziyle de birleşir.

Ağız çevresinde görülen ürtiker kaynaklı kabartılar ciddi alerjik durumlarda tüm vücuda yayılır ve bu durumda bebek kabarıklıklar kaynaklı şok geçirme riskiyle karşı karşıyadır.

Bebeğiniz anne sütüyle besleniyorsa annenin beslenmesi sonrası süt yoluyla bebekte alerji durumları görülmesi de olasıdır. Bebek, annenin tükettiği her gıdadan etkilenme riskine açıktır. Ancak bu olumsuzluk hafif alerji olarak kendini gösterir.

Alerji riski oluşturan gıdalar arasında fındık, kivi, yerfıstığı, süt, yumurta bulunmaktadır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.