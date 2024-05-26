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Kadın - Aile Bebekler için vitamin deposu çorba tarifi nasıl yapılır? Çocuklarda zeka geliştiren zihin açan, şifa dolu çorbası
Kadın - Aile

Bebekler için vitamin deposu çorba tarifi nasıl yapılır? Çocuklarda zeka geliştiren zihin açan, şifa dolu çorbası

Yeniakit Publisher
2024-05-26 18:24:00 - 2024-05-26 18:26:22
Bebekler için vitamin deposu çorba tarifi nasıl yapılır? Çocuklarda zeka geliştiren zihin açan, şifa dolu çorbası

Türk sofralarının vazgeçilmezi: Bir kasesi vitamin bombası! İşte Bebeklere vitamin çorbası tarifi...

Bebekler İçin Vitamin Deposu Çorba Tarifi İçin Malzemeler

50 gr kıyma
1 tane orta boy patates
1 tane orta boy havuç
1 küçük boy soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı bulgur
1 yemek kaşığı arpa şehriye
1 yemek kaşığı yeşil mercimek
1 çay bardağı kırmızı mercimek
Biraz tuz
Biraz nane
Biraz kimyon
Limon
Tereyağı

Bebekler İçin Vitamin Deposu Çorba Tarifi Nasıl Yapılır?

Buharlı pişiricinin içerisine patatesi, havucu, soğanı, sarımsağı doğrayın. Üzerine pirinci, mercimeği, bulguru, şehriyeyi ekleyin. Son olarak kıymayı ekleyin be buharlı pişiricinin kapağını kapatarak 20 dk (yani makananın max pişirme süresi) pişirin. Piştikten sonra kapağını açıp baharatları, tereyağını ve 2-3 damla limon suyunu ekleyip kapağını kapatın ve buharlı pişiricinin blender kısmıyla çorba haline getirin. Afiyet olsun bebişlere. 
(Bunu normal tencerede de yapıp blenderden geçirebilirsiniz)

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