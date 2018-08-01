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Bebekler için evde organik krem nasıl yapılır?

Kimyasal maddelerin bebeğinize zarar vermesini istemiyorsanız, evde kendi bakım kremini kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:04
Bebekler için evde organik krem nasıl yapılır?

MALZEMELER:

- 10 damla lavanta yağı

- 120 ml shea yağı

- 60 ml tatlı badem yağı

- 60 ml Hindistan cevizi yağı

YAPILIŞI:

Yukarıda bahsedilen malzemeleri temiz bir kasenin içerisine ekleyin. Ardından yağları tencerede ısıtın. Yağları eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağın altını kısıp buzdolabında bekletin.

Soğuyan karışımı 10-15 dakika boyunca mikserle karıştırıp, krema haline gelmesini sağlayın. İşte bebeğiniz için hazırladığınız doğal kreminiz hazır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:04
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