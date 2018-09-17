Bebekler gece neden uyanır?

Bebeğiniz geceleri sık sık uyanıyor ve ağlıyor mu? Gece boyunca uyuyan bebeğiniz aniden geceleri uyanıp, çığlık çığlığa ağlamaya mı başladı? Karnının tok, altının temiz olduğunu biliyorsunuz. Yeniden uykuya dalabilmesi için kucağınıza alıyor, sallıyor, gezdiriyorsunuz.. Bebekler geceleri diş sıkıntıları, gaz sancıları, kâbuslar gibi çok çeşitli sebeplerle uyanabiliyor. Yeni bir marifet öğrendiğinde gece yarısı uyku arasında bunu denemeye kalkabiliyor. Ayağa kalkmayı yeni öğrenmiş bebeğinizi, gecenin yarısı beşiğinde ayakta ağlarken bulabiliyorsunuz. Muhtemelen geri yatmak istiyor, ama işin bu kısmını henüz öğrenemediğinden beceremiyordur.

Altı veya yedinci ay civarında bebekler de tıpkı yetişkinler gibi düzenli ve tekrarlayan uyku aşamalarını yaşar.



Dolayısıyla uyku sırasında her doksan dakikada bir de rüya görür. Bazen bu rüyalar son derece canlı olur ve dolayısıyla bu da bebek için yeni ve bazen de uykusunu bozan bir deneyimdir.

Uzun sözün kısası, gece her ağladığında, aç olmadığından eminseniz acıktı diye ağzına memeyi hele hele biberonu tıkıştırmayın.

Bebeğiniz 10 aylıkken bir dönem çok sık uyanabilir. Koca bir biberon süt içince rahatlayıp uyur ama süt yerine rezene denerseniz daha geç uyandığını görürsünüz.

Katı gıdalara başladıktan sonra bebekler geceleri uyanmaya başlar. Geri uyutmak daha zor olur. Aynı dönemde dişleri de çıkar..

Akşam saatlerinde verilen birçok yiyecek gaz yapar. Sindirim sistemi gündüz yediklerini hareketle sindirir, ama akşamkilerin üstesinden gelemez. Yetişkinler de öyle değil mi. Gün boyunca tam tahılları ve bol gazlı sebzeleri verip, akşam öğününü masum yiyeceklerle sınırlandırın.

Bebeğinizin ihtiyacı olan besini gündüz tamamlayabilmesi için onu sık besleyin. Minik midelerine bir öğünde fazla bir şey sığdıramadıklarından, besleyici ara öğünlerini ihmal etmeyin. Her bebeğin bünyesi ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım.

Ayrıca o yaşlarda ortaya çıkan ayrılık kaygısı da eklenir.

Ne yapmamalısınız?

Öncelikle gece uyanan bebeğinizi kendi yatağınıza götürmenizin veya dakikalar boyunca kucağınızda gezdirmeniz ya da sallamanızın bebeğin uyku sorunları için iyi bir çözüm olmadığını unutmamalısınız. 6-9 ay arasında anne-babaların bebeğin gece uyanmalarına yanlış cevaplar vermeleri sebebiyle pek çok bebeğin sağlıksız uyku alışkanlıkları kazandıkları sık görülen bir durumdur.