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Aktüel Bebekken yüzü yanan Dilara'nın ailesi yardım eli uzatılmasının sevincini yaşıyor
Aktüel

Bebekken yüzü yanan Dilara'nın ailesi yardım eli uzatılmasının sevincini yaşıyor

Anne Altın Şencan: - "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederim. Allah bin razı olsun. Tek gayem kızım. Hiçbir anne kızının böyle kalmasını istemez"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:50:17 -
Bebekken yüzü yanan Dilara'nın ailesi yardım eli uzatılmasının sevincini yaşıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan'ın annesi Altın Şencan, çocuğunun tedavisi için kendilerine yardım eli uzatan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

İzmit ilçesindeki evlerinde çıkan yangında beşiğinin tutuşması sonucu Dilara Şencan'ın vücudunda ve yüzünde yanıklar oluştu.

Alevlerin arasından komşularının aldığı Dilara, yoğun bakım servisinde gördüğü tedaviyle hayata tutundu.

Çocuklarının ameliyat olabilmesi için kendilerine yardım eli uzatılmasını isteyen ailenin sesinin Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyurulmasının ardından Kocaeli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gebze Kaymakamlığı harekete geçti.

Dilara'nın götürüldüğü Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı.

- "Sağlık Bakanlığı yetkilileri devreye girdi"

Gebze ilçesinde yaşayan anne Altın Şencan, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hızlıca devreye girdiğini ve Dilara'nın tedavisinin Akdeniz Üniversitesinde devam edeceğini söyledi.

Seslerini duyuran Anadolu Ajansına teşekkür eden Şencan, şunları dile getirdi:

"Emeği geçenlere teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederim. Şu ana kadar bizi yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederim. Allah bin razı olsun. Tek gayem kızım. Hiçbir anne kızının böyle kalmasını istemez. Bir anne olarak sesimi duyurduysam ne mutlu bana. Bir anne olarak ben bunu çok istedim."

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