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Bebek yastığı nasıl seçilmelidir?

Bebekler için uyku çok önemlidir. Cildi hassas, omurgası yumuşak ve refleksleri gelişmemiş olduğundan bebeğin yattığı yerin bunlara göre ayarlanması çok önemlidir.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:36
Bebek yastığı nasıl seçilmelidir?

Yastık kullanımı ebevenyler tarafından bebeği rahatlatıcı etki yapıyor gibi algılansa da aslında yastık kullanımı bebek için önemli derecede risk taşımaktadır. Uzmanlar bebeklerde ilk 1-2 yıl içerisinde yastık kullanılmasının kas ve omurilik sisteminin gelişmesini olumsuz yönde etkilediğini söylemektedirler. 2 yaşından küçük bebeklerde ise yastık kullanımı önerilmemektedir.

Bu yaşın altındaki bebekler yastık ile boğulma tehlikesi yaşamaktadır. Ancak çok kusan bebeklerde ince bir yastık kullanılması ya da boyununun altına ince bir rulo konulması tavsiye ediliyor. Bu konuyla ilgili doktorunuza danışmakta fayda var.

BEBEK YASTIK SEÇİMİ:

İlk tercih pamuklu olmalıdır. Özellikle alerjisi olan bir bebek için yün kesinlikle tercih edilmemelidir.

Alerjisi olan bebekler için elyaf seçebilirsiniz.

İlk aylarda yastık kullanılmaz daha sonra yastık zamanı geldiğinde ince bir yastık olmalıdır.

BEBEK YATIŞINDA PÜF NOKTALAR:

Sırt üstü yatırılması bebek için verimli ve güvenli bir uyku sağlar.

Bebek yan yatacaksa sol tarafa doğru 30 derecelik açı ile yüz üstü gelmeyecek şekilde yumuşak bir destek ile desteklenerek yatırılmalıdır.

Ağızında emzikle uyuması boğulmasına neden olabilir.

Gündüz vakitlerde sık sık kontrol etmek şartı ile yüz üstü olarak yastıksız bir şekilde yatırabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:36
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