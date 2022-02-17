Bebek ürünlerinden de KDV kaldırılsın

Türkiye’de her yıl 1 milyon 200 binden fazla bebek dünyaya gözlerini açıyor. TÜİK verilerine göre, ülkemizde 0-3 yaş arası bebek ve çocuk sayısı 5 milyonun üzerinde bulunurken, sektöre dönüşen anne ve bebek ürünlerine ihtiyaç ve ilgi sürekli artıyor.

Aylık bin TL masraf

Yeni doğan bebeklerin aylık bakım masrafları ortalama bin TL’yi buluyor. En büyük gider kalemi ise bebek bezi ve mama olurken firmaların fahiş fiyatları da ailelere pes dedirttiriyor. Temel gıda maddelerinde yapılan KDV indirimi vatandaşları memnun ederken, bir indirim müjdesinin de bebek ürünlerine gelmesi bekleniyor. Gıda maddelerine yapılan fahiş zamlar bebek ürünlerinde de etkili olurken, özellikle bebek bakımı için en büyük gereksinimlerin başında gelen bebek bezi fiyatları anne ve babaların belini büktü. Yapılan KDV indirimi bebek mamalarını da kapsamasına rağmen bebeğin beslenmesi ve bakımında kullanılan birçok üründe pandemi ve kur artışlarını bahane eden simsarlar, büyük oranda artışlar gerçekleştirdi. Vatandaşlar KDV indiriminden sonra sıkılaştırılan denetimlerin bebek ürünlerinde de yapılmasını istediler.