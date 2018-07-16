Bebek telsizi nasıl kullanılmalıdır?

Bebek telsizini kullanırken öncelikle yerleşimine dikkat etmeniz gerekmektedir. En üst düzeyde verim alabilmek için telsizi doğru yere yerleştirmeniz önemlidir. Örneğin rahatça devrilebilecek bir yere koyarsanız ya da doğru pozisyonda bırakmazsanız sesi duymanız güçleşebilir.

Bebek telsizinin bebeğinizi gördüğünden ve sesini rahatça aldığından emin olun. Bunun için birkaç denemeyle en uygun yeri bulabilirsiniz. Böylece ses verimi oldukça iyi olacaktır. Bebeğinizden maksimum 3-5 adım öteye yerleştireceğiniz telsiz işinizi görecektir.

Eğer ev işlerinizi yaparken telsizi yanınızda taşımak ve aynı zamanda telsizden yüksek verim almak istiyorsanız kolaylıkla taşınabilir, hatta belinize takıp ev içinde dolaşırken yanınızda taşıyabileceğiniz kablosuz alıcısı olan modelleri tercih etmenizde fayda var.

Böylelikle hem ev işlerinizi rahatça yapabilecek hem de bebeğinizi rahatça işitebileceksiniz. Hatta bazı bebek telsizlerinin birkaç tane kablosuz alıcısı vardır. Bu sayede kablosuz alıcıları evinizin farklı bölümlerine yerleştirebilir ve gezindiğiniz her yerden sesi rahatça duyabilirsiniz.

Telsizin frekans özelliği de bebek telsizi seçerken önemli etmenlerden biridir. Verici ve alıcı gücü bebeğinizin sesini duymanızda önemli bir etkendir. 49 MHz, 900 MHz ve 2.4 GHz bebek telsizleri piyasada bulunmaktadır. Bu telsiz türlerinden 49 MHz özelliğinde olan en yaygın kullanılanıdır.

Dezavantajı ise yakınınızda benzer frekansta bir ya da birkaç bebek telsizi kullanan komşu ve komşularınız varsa zaman zaman onların telsizleriyle sizin telsizinizin seslerinin karışması olasılığıdır. 900 MHz frekans özellikli bebek telsizi bazı kablosuz telefonlarda da kullanılmaktadır.

2.4 GHz ise kablosuz dosya aktarım (Wi-fi) frekansıdır ve araya seslerin karışmasını en aza indirecek özelliktedir. Bazı telsiz modelleri ise tamamen başka seslerin karışmasını engelleme özelliğindedir. Size en uygun olanı hem bütçenize hem de aradığınız özelliklere göre seçebilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.