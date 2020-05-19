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Bebek sanatçılarından 101. yıl anısına sanal sergi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:59:07 -
Bebek sanatçılarından 101. yıl anısına sanal sergi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın birçok ülkesinde çağdaş sanat olarak kabul edilen bebek sanatını, farklı tekniklerle icra eden Türkiye'nin önde gelen bebek sanatçıları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı anısına sanal sergi düzenledi.

Bebek sanatçıları, pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde ilk kez "Altı İmza Bir Sanat" adlı sanal sergide bir araya geldi.

Sanatçıların, heykel, resim, tasarım tekniklerini harmanlayarak hazırladığı eserler, "@artdollturkey" instagram ve "Artdoll İstanbul" facebook sayfalarından sanatseverler ve koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.

Sanal sergide, Özlem Işık Sarıhan'ın polimer kil tekniğiyle tasarladığı "Necibe Nine", Anna Mamulay'ın seramik kili tasarladığı "Alice in love", Naciye Aksakaloğlu'nun kitre bebek tekniğiyle tasarladığı "Güllü Nine", Saliha Tokat'ın taş bebek tekniğiyle tasarladığı "Semazen", İlknur Osmanoğlu'nun kitre bebek tekniğiyle tasarladığı "Çingene kızı", Sinem Temiz'in seramik kili ve Bjd tekniğiyle tasarladığı "Vatan" adlı çalışmaları yer alıyor.



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