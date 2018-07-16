Bebek şampuanı nasıl seçilmelidir?

Bebeklerin cildi oldukça hassas olduğundan büyükler için üretilen şampuanlar bebeklerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Ancak bebek şampuanı olarak üretilen her şampuanında yüzde yüz doğal ve güvenilir olduklarını düşünmek oldukça yanlıştır.

Dahası içeriğinde zararlı maddeler olan şampuanlara karşı dikkatli olunmalıdır. Bebeğinizin cildinin sağlıklı olmasını ve öyle kalmasını sağlamak için minimum bileşen içeren şampuanları seçmekle işe başlayabilirsiniz.

Bu da öncelikle şampuanların üzerinde yer alan etiketleri okumakla mümkündür. Bu noktada bir şampuanın içeriğinde ne kadar az bileşen varsa şampuan o kadar güvenilirdir. Kısacası içeriğinde kimyasal olmayan şampuanları seçiniz.

Bu kimyasallar içerisinde özellikle ‘formaldehyde’ ve ‘1,4-dioxane’ içerenlerden uzak durulması gerekmektedir çünkü bu türden kimyasalların doğrudan kansere sebep olan kimyasallar olduklarını söyleyebiliriz.

Bilmeniz gereken bir başka nokta ise bebek şampuanlarının çok köpüren şampuanlar olmaması gerektiğidir. Çünkü çok köpüren şampuanlar içeriğinde çok fazla deterjan barındırmaktadır.

İçeriğinde çok deterjan ve sabun olan şampuanlar tercih edilmemelidir. Yine çok güzel kokuyor olması cezb edici olsa da kokuyu oluşturan başka etmenlerin içeriğinde olduğunun göstergesidir. Unutulmaması gereken koku katmak amacıyla başka bileşenlerin de şampuanda kullanıldığıdır.

Bu da istenmeyen bir özelliktir. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise şampuanın üzerinde Ph değerinin yazıyor olmasıdır. Ph değeri nötr yani 7.5 olan şampuanları tercih ediniz.

Sonuç olarak organik ürünleri tercih etmenizde fayda var. Ayrıca göz yakmayan şampuanları tercih ederseniz bebeğinizin cildi ve gözleri tahriş olmadığı gibi rahat bir banyo keyfi sürmede de etkili olacaktır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.