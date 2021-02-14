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Yerel Bebek sahilinde 2 yatta yangın
Yerel

Bebek sahilinde 2 yatta yangın

İstanbul’da Bebek sahilinde park halinde olan 2 yatta çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 08:28:00 -
Bebek sahilinde 2 yatta yangın

Alınan bilgiye göre Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen yat sahiplerinden biri sinir krizi geçirdi.

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