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Yerel Bebek sahili havadan görüntülendi
Yerel

Bebek sahili havadan görüntülendi

Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul Bebek Sahili’nde sessizlik hakim oldu. Boş kalan sahil havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:15:00 -

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dün akşam 19.00’da başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma sonrası birçok alan boş kaldı. 17 Mayıs 05.00’a kadar devam edecek olan kapanma nedeniyle Bebek Sahili de boş kaldı. Sahile adeta sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri sahilde gördükleri vatandaşları çevirip denetim yaptı. Kısıtlamanın olmadığı zamanlarda birçok kişinin yürüyüş yaptığı Bebek Sahili’nin boş hali havadan görüntülendi.

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