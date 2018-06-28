Bebek pudingi nasıl hazırlanır?

BEBEK PUDİNGİ YAPILIŞI:

Bebekler pudingleri çok sever. Bu da ebeveynler için bu yiyeceği sağlıklı hale getirerek bebeğe meyve yedirmek konusunda bir avantaj sağlar. Aslında puding hazırlamak için birçok farklı yol denenebilir.

Çünkü alternatif fazladır. Örneğin; muzlu puding, muzlu-elmalı puding, fındıklı puding, çilekli puding gibi alternatifler üretilebilir.

Muzlu ve elmalı puding hem besleyici hem de hemen her bebeğin seveceği bir tat olmasından dolayı sıkça tercih edilir. Muzlu-elmalı pudingi hazırlamak için ilk olarak yarım bardağı dolduracak kadar muz orta kalınlıkta dilimlenir.

Daha sonra yarım bardağı dolduracak kadar elma yıkanır. Kabukları soyularak küçük küpler halinde doğranır.

Hazırlanan meyveler yarım çay kaşığı tereyağının içinde sotelenir. Soteleme işlemi sırasında fazla bastırılmamaya özen gösterilmelidir. Aksi halde muzlar ezilir. Meyvelerin yumuşamasıyla yeterli soteleme yapılmış olur.

Muz ve elmanın içine yarım kahve fincanı kadar süt ya da su eklenir. Bu sayede meyveler hafif akışkan bir özellik kazanmış olur. Süt-su tercihi bebeğin 1 yaşını geçip geçmemesiyle belirlenir. 1 yaş altı bebeklerde su kullanılır.

Bu aşamadan sonra meyvelerin içine yarım yemek kaşığı esmer şeker eklenir. Ancak bu noktada daha sağlıklı bir yiyecek hazırlamak hedefleniyorsa iki farklı alternatif daha vardır.

Onlar da bal ya da pekmez kullanmaktır. Pekmez, ek gıdaya geçen her bebekte rahatça kullanılabilirken 1 yaşını doldurmamış bebeklerde tercih edilmez. Bebeğin durumuna bakarak buna karar vermek en iyisidir.

Esmer şeker, bal ya da pekmez meyvelere eklenir. Eğer pekmez ya da bal kullanılacaksa meyveler ılıklaştıktan sonra konulmalıdır. Son olarak isteğe bağlı olarak içine birkaç tane bebe bisküvisi de ufalanabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.