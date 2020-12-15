Bebek masajı faydalı mı? | Bebek masajı nasıl yapılır?

Bebek masajı neden önemli? | Bebeklerin gelişimi ve annesiyle arasındaki bağın kuvvetlenmesi için masaj son derece önemlidir. Anneler, en doğru şekilde bebek masajını nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Peki, bebek masajı nasıl yapılır? | Bebek masajının yararları nedir?

Bebek masajı faydalı mı?

Bebek masajı evladınızın büyümesini, gelişimini olumlu etkiler.

Düzenli olarak yapılan masaj bebeğin sindirim sorunu, gaz problemi yaşamasının önüne geçer.

Prematüre bebeklerin kilo almasını kolaylaştırır.

Bebekler masaj sayesinde annesiyle arasındaki bağ güçlendirir.

Bebekleri sakinleştiren masaj uykuya kolay geçmelerini sağlar.

Bebek masajı stres hormonlarının az salgılanmasını sağlar.

Uzmanlar bebek masajının beyin gelişimi için de son derece yararlı olduğunu belirtiyor.

Bebek masajı nasıl yapılır?

Baş bölgesi; bebeğinizin saçını şampuanlıyormuş gibi narin hareketlerle baş bölgesine masaj yapabilirsiniz. Ayrıca baş parmağınız ve işaret parmağınızı kullanarak bebeğin kulak memesi ve alın bölgesini narin dokunuşlarda bulunabilirsiniz.

Göğüs-mide bölgesi: Bir elinizi saat yönünde hareket ettirerek dairesel hareketlerle bebeğinize masaj yapabilirsiniz. Bu hareket bebeğinizin sindirim sorunlarının çözülmesi için son derece faydalı olacaktır.

Kollar: Bebeğinizin koltuk altından başlayarak bileğine kadar dairesel hareketlerle masaj yapabilirsiniz. Bebeğinizin iki kolunu da tutup narin hareketlerle sağ kolu sola, sol kolu sağa doğru hareket ettirin. Ayrıca kolları yana doğru narince hareket ettirebilirsiniz.

Sırt: Bebeğinizin sırtını nazikçe ovalayabilirsiniz.