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Bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalıdır?

Bebeklerin cildinin asitlik derecesi yetişkinlere göre daha düşüktür. Bu yüzden bebek ciltleri çok daha kolay tahriş olabilir. Bu kadar hassas cilde sahip olan bebeklerin kıyafetlerinin yıkanmasına ise özen gösterilmelidir.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:15
Bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalıdır?

Yeni alınan bebek kıyafetleri, üretim sürecinde maruz kaldıkları kimyasallardan arındırılmaları için bebeklere giydirilmeden önce mutlaka yıkanmalıdır. Ayrıca bebek cildini tahriş edebilecek etiketler de kesilmelidir.

Bebekler tarafından giyilmiş olan kıyafetlerdeki sertleşmiş ve kurumuş zorlu lekeler, kıyafet yıkanmadan önce fırçalanmalıdır. Bu işlemden sonra lekeli kıyafet deterjanlı ılık suda yaklaşık 1 saat kadar bekletildikten sonra yıkanırsa lekeler çok daha kolay çıkar.

Bebek kıyafetlerinin yıkanmasında alerjik etkilere neden olmayacak (antialerjenik) özel deterjanlar kullanılmalıdır. Seçilecek olan deterjanın parfümsüz olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca kıyafetlerin yumuşatılması için, yoğun parfüm içerdikleri için yumuşatıcılar da kullanılmamalıdır.

Bebek kıyafetleri, etiketlerinde yazan talimatlara uygun program ve sıcaklıklarda yıkanmalıdır. Sürekli düşük sıcaklıklarda yıkanan çamaşırlarda mikroplar üreyebilir. 

Hassas kıyafetler düşük sıcaklıklarda yıkanırken de ön yıkama ve ekstra durulama yapılmasına özen gösterilmelidir.

Bebek bezinden bulaşan dışkılarla kirlenen kıyafetler, hijyen açısından diğer kıyafetlerden ayrı yıkanmalıdır.

Makinede yıkama sırasında çamaşır filesi kullanılması, küçük ebattaki bu çamaşırların makine içinde sıkışıp kaybolmasını önleyecektir.

Bebek çamaşırları yıkandıktan sonra, ikinci kez durulama yapılarak kıyafetler deterjan artıklarından tamamen arındırılmalıdır.

Farklı sıcaklık değerlerinde yıkanabilmesi ve renklerinin karışmaması için renkliler ve beyazlar ayrılarak yıkanmalıdır.

Bebek kıyafetleri, yetişkinlerin kıyafetlerinde bulunan alerjenlerden etkilenmemeleri için bu kıyafetlerle birlikte yıkanmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:15
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