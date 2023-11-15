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Gündem Bebek katili PKK'nın sözcülerine bakın! HEDEP'li Meral Danış Beştaş'tan AK Partili vekile rezil sözler: Terörist senin babandır
Gündem

Bebek katili PKK'nın sözcülerine bakın! HEDEP'li Meral Danış Beştaş'tan AK Partili vekile rezil sözler: Terörist senin babandır

Yeniakit Publisher
2023-11-15 12:25:00 - 2023-11-15 12:28:40

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HEDEP'in Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, konuşma yaptığı sırada kendisine yönelik 'terör seviciliği' ifadesini kullanan AK Partili vekile “Terörist senin babandır. Sensin” diye karşılık verdi.

Terör örgütü PKK'dan bir türlü kopamayan HEDEP'in ismi değişse de tavrı değişmedi.

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen HEDEP'li vekiller, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe sundu.

Bu gelişmenin ardından HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'deki oturumda teröristbaşı Öcalan'ın ailesiyle görüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Öcalan'ı savunmaya kalktı

Beştaş konuşmasında, "İmralı Adası bu ülkenin cezaevi değil mi? Ceza İnfaz Kanununa tabi değil mi? Ceza almış diye insanları ailesiyle, avukatlarıyla görüştürmemek hukuk devleti değilim, ben kabile devletiyim, ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir. Eğer hukuka burada uyulmayacaksa, uyulmasını istemeyeceksek nerede isteyeceğiz?” dedi.

Bu sıralarda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Beştaş'a yönelik 'Terör seviciliği' ifadesini kullandı.
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Erdem'in ifadesi sonrası Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon bir anda yükseldi.

"Terörist senin babandır"

Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, Erdem'e dönerek, “Terörist senin babandır. Sensin! Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım. Terörist sizsiniz! Kim ‘Terörist’ diyorsa onlar teröristtir. Oradan ‘terörist’ diyeceksiniz, biz dinleyeceğiz öyle mi? Dinleyeceksin kuzu kuzu. Terör sevici de kendileridir. Onlar seviyor terörü. Terör üzerinden beka devşiriyorsunuz.” sözleriyle tepki gösterdi.

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Yorumlar

herdem

Dünyada böyle bir demokrasi örneği yoktur herhalde. Adamlar aleni terörü ve teröristi övüyor, savunuyor ama devletimiz hiçbir şey yapamıyor. PES DOĞRUSU. O zaman dağdakiler ile niye mücadele ediliyor, Bunların dağdakinden ne farkı var? Böyle pasif ve etkisiz sözüm ona mücadele edersek bunlar güçlenerek gelecektir. Şu hale bak Terör destekçileri Meclis başkan vekili ve Meclisi yönetiyor. PES DOĞRUSU .....

HİZİPSAVAR

eğer o şerefsizse hainse çocuk bebek katili ise israilden farkı yoksa az bile yapıyorlar ip vereceksin asacak kendini.
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