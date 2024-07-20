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Gündem Bebek katili PKK'lılar belediye yönetirse böyle olur! Büyük vicdansızlık
Gündem

Bebek katili PKK'lılar belediye yönetirse böyle olur! Büyük vicdansızlık

Yeniakit Publisher
2024-07-20 09:33:00 -
Bebek katili PKK'lılar belediye yönetirse böyle olur! Büyük vicdansızlık

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin yönettiği belediyelerde her yeni gün bir skandal patlak veriyor. Iğdır Belediyesi'nde çalışırken SMS ile işten çıkarılan işçilerden Kaya Murgul (32), 6 yıldan beri kan kanseri tedavisi gördüğünü belirterek, 'Ben kanser hastasıyım. Belediye yönetimi tarafından işten atıldım. Sigortam yok, ilaçlarımı nasıl alacağım? Tedavi için Erzurum'a nasıl gideceğim? Bu haksızlığın giderilmesini istiyorum' dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Iğdır Belediye Başkanlığı'nı kazanan DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile 204 işçinin iş akitleri sonlandırıldı. Geri dönüş için yaptıkları girişimler sonuçsuz kalan işçiler, belediye binası önüne kurdukları çadırla 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı.

Ailelerin de destek verdiği eylemi sürdüren işçilerden evli ve 4 çocuk babası Kaya Murgul, "Ben kanser hastasıyım. 6 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Belediyede çalışırken bir SMS ile işten çıkarıldık. Yeni yönetim, gerekçesiz 204 arkadaşımla birlikte bizi işten çıkardı. Belediyede çalıştığım için tedavimi yaptırma imkanı da bulmuştum. Şimdi iş akdim feshedildi. Bundan sonrası için sigortam yok. İlaçlarımı nasıl alacağım? Tedavi için Erzurum'a nasıl gideceğim? Ayrıca yaklaşık 1,5 ay önce kolumdan ameliyat oldum. Yüzde 35 kol kaybım oldu. Bunun tedavisi de yarım kaldı. Yetkililerden bir çözüm bekliyorum. Bu haksızlığın giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan da şunları söyledi:
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204 işçimizi, emekçimizi baskıyla, zorla işten attılar. Hepsi gariban insanlar. Kanser hastası olan, sıkıntısı olan, kredi borcu olan insanlar var. Bunların hepsi mağdur oldu. 'Personel fazlalığı var diyorlar.' Şu anda belediyede personel yok. Çalışacak insan bulamıyorlar. Her yeri çöp götürüyor, memleketi çöp almış.

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Yorumlar

Tarık

Pkk’dan medet beklenmesi abesle iştigaldir.
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