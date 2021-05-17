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Gündem Bebek katili Netanyahu’nun destek twitine bir Türk'ten müthiş gönderme! Eşeğin sırtında domuz...
Gündem

Bebek katili Netanyahu’nun destek twitine bir Türk'ten müthiş gönderme! Eşeğin sırtında domuz...

Bir sosyal medya kullanıcısı vatandaş, terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dün paylaştığı destek twitine müthiş bir resimle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:58:00 - 2021-05-18 00:06:06
Bebek katili Netanyahu’nun destek twitine bir Türk'ten müthiş gönderme! Eşeğin sırtında domuz...

 yeniakit.com.tr 

Terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dün paylaştığı mesajda ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay’a ait bayraklar yer almış; terör devleti İsrail’in Filistin'e saldırıları süresince 'İsrail’in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür edilmişti.

"ABD eşeği" Demokratlar ile müthiş cevap

Teröristbaşı Netanyahu’nun bu paylaşımına bir Türk vatandaşı tarafından müthiş bir cevap verildi. Katliama sessiz kalmak şöyle dursun, terör devleti İsrail’e destek açıklayan ülkelerin bayrakları, domuza benzetilen Netanyahu’nun bindiği,  Biden'ın da mensubu olduğu Demokrat Parti'nin 'eşek' sembolünün üzerinde resmedildi. Resimde, 'domuz'un elindeki tırpan ve yerdeki kan gölü dikkat çekti.

“Sadece katliamlarına ortak olacak eşekler bulacaksın”

Terör devleti İsrail’in yanında yer alan devletlerin, döktüğü kanlarda boğulması kaçınılmaz olan İsrail için üzerine binilen eşekten farksız olduğu vurgulandı.

Sosyal medya kullanıcısı vatandaş, paylaşımına "Sadece katliamlarına ortak olacak eşekler bulacaksın" notunu düştü.

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