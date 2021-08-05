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Dünya Bebek katili İsrail 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
Dünya

Bebek katili İsrail 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Katil İsrail güçleri işgal altındaki Kudüs’te bulunan Şam Kapısı’nda 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 10:00:00 -
Bebek katili İsrail 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs’te bulunan Şam Kapısı’nda 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Çocukların nereye götürüldüğü ve kimlikleri bilinmiyor.

Çevredekiler tarafından telefon kamerası ile kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerine çocukların tutuklamanın yasal olup olmadığını sorulduğu duyuluyor.

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