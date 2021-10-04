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Siyaset Bebek katili APO'nun HDP'li yeğeninden skandal sözler! 'Sayın Öcalan...'
Siyaset

Bebek katili APO'nun HDP'li yeğeninden skandal sözler! 'Sayın Öcalan...'

PKK terör örgütü elebaşısı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Sezai Temelli'nin, "Çözümün adresi İmralı'dır." sözlerinden sonra başlayan tartışmalara ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 00:54:00 -

 Yeniakit.com.tr 

PKK terör örgütü ele başısı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, örgüt yandaşı Mezopotamya Haber Ajansı'na konuştu. Katil amcası Öcalan için defalarca "sayın" ifadesini kullanan HDP'li vekil, Sezai Temelli'nin, "Çözümün adresi İmralı'dır." sözlerinden sonra başlayan tartışmalara ilişkin skandal ifadeler kullandı.

Terörist Abdullah Öcalan'ın yeğeni, HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Öcalan konuşuluyorsa, onun da konuşmaya hakkı var." dedi.

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