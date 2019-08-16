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Bebek katili Abdullah Öcalan'dan HDP'ye yeni çağrı

Teörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, Kurban Bayramı'nda İmralı'ya yaptığı ziyaretin detaylarını anlattı. Kardeş Öcalan, bebek katili Apo'nun HDP'ye bir mesaj gönderdiğini duyurdu.

16 Ağustos 2019 Cuma 20:59
Bebek katili Abdullah Öcalan'dan HDP'ye yeni çağrı

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'la bayram görüşmesi yapan kardeşi Mehmet Öcalan, Öcalan’ın Kuzey ve Doğu Suriye için çözümün savaş değil, barış olduğunun altını çizip "Mesele insan kanının dökülmesiyle çözülmez. Her zaman barışa varız" dediğini aktardı. Ayrıca Öcalan, HDP'ye halka hizmet etmesi ve halkın arasından çıkmaması için mesaj göndermiş.

Teörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, Kurban Bayramı dolaysıyla 12 Ağustos'ta İmralı Adası'na gitti. En son 5 Haziran'da Ramazan Bayramı nedeniyle Öcalan'la görüşen kardeşi, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

2016'dan bu yana 3 kez terörist elebaşı ile görüşen Mehmet Öcalan, bayramın ikinci günü yaptığı son görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi. 

"Sizi beklemiyordum..."

Mehmet Öcalan, ağabeyiyle görüştüğü anı ise şöyle aktardı:

"Her görüşmemizde yüzüm kapıya bakardı, bu sefer yüzümü çevirmemi istediler. Başkan geldi, döndüm ona ve tokalaştık. Bana, 'Sizi beklemiyordum, sanki tesadüfen gelmişiniz gibi geldi' dedi. Avukatların bize bayramın ikinci günü görüşebileceğimizi ilettiklerini söyledim."

 

HDP'ye mesaj gönderdi

Öcalan'ın, Halkların Demokratik Partisi (HDP) için de şunları söylediği aktarıldı:

"60 milletvekili var, bu seçimlerde belediyeler de alındı. Geçen sefer belirttim, eğer dışarda olsaydım sokakları temizlerdim. Her yerde vekiller 24 saat boyunca halkın içinde olması gerekiyor. Parti büyük demokratik bir kurumdur. Halkın iradesidir ve halka hizmet etmelidir. Bu halk onlara iradelerini teslim etmiş. Onlar da bu halkın hizmetkârıdırlar."

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 20:59
  1. Abdullah Öcalan
  2. Mehmet Öcalan
  3. HDP

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