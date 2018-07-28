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Bebek kahvaltısı için kolay ve besleyici tarifler

Leziz mi leziz bir kahvaltı için bebeğinize yedirebileceğinizkolay bir kahvaltı menüsü hazırlamak mümkün.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:52
Bebek kahvaltısı için kolay ve besleyici tarifler

BEBEK KAHVALTI MENÜSÜ (6 ay)

MALZEMELER:

Kibrit kutusu kadar tuzsuz keçi peyniri

1 veya 2 tatlı kaşığı tuzsuz lor peyniri

Yarım yumurta sarısı

Tam buğday unlu krep

NOT: Bu menüde bebek önüne koyulan menüyü istediği gibi yiyebilir.

KAHVALTILIK BASİT MAMA (6 ay)

MALZEMELER:

Yarım muz

1 çay kaşığı pekmez

1 çorba kaşığı anne sütü

1 tatlı kaşığı labne

YAPILIŞI:

Peynir ve muzu çatalla ezin. İçine pekmez dökerek karıştırın. Anne sütü ile kıvamını açabilirsiniz.

YOĞURTLU MEYVE PÜRESİ (+6 ay)

MALZEMELER:

Yarım muz ve armut

4 çorba kaşığı ev yapımı yoğurt

YAPILIŞI:

Muzu boş bir kapta ezin. Armudun kabuğunu soyun ve çatalla ezin. Ezdiğiniz besinleri yoğurda dökerek karıştırın.

BEBEK MUHLAMASI (+8 ay)

MALZEMELER:

1 bardak tuzsuz lor peyniri ya da rendelenmiş kaşar peyniri

1 kaşık tereyağı

1 çorba kaşığı mısır unu

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI:

Tavaya peynirleri atın. Farklı bir tavada mısır unu ve tereyağını tereyağ eriyene kadar karıştırın. Erime işlemi bittikten sonra peynir ilave edin ve kıvamına göre sıcak su ekleyin.

 

 

 

 

 

 

 


Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:52
  1. kadın
  2. sağlık
  3. kadın aile
  4. pratik bilgiler

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