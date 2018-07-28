Bebek kahvaltısı için kolay ve besleyici tarifler

BEBEK KAHVALTI MENÜSÜ (6 ay)

MALZEMELER:

Kibrit kutusu kadar tuzsuz keçi peyniri

1 veya 2 tatlı kaşığı tuzsuz lor peyniri

Yarım yumurta sarısı

Tam buğday unlu krep

NOT: Bu menüde bebek önüne koyulan menüyü istediği gibi yiyebilir.

KAHVALTILIK BASİT MAMA (6 ay)

MALZEMELER:

Yarım muz

1 çay kaşığı pekmez

1 çorba kaşığı anne sütü

1 tatlı kaşığı labne

YAPILIŞI:

Peynir ve muzu çatalla ezin. İçine pekmez dökerek karıştırın. Anne sütü ile kıvamını açabilirsiniz.

YOĞURTLU MEYVE PÜRESİ (+6 ay)

MALZEMELER:

Yarım muz ve armut

4 çorba kaşığı ev yapımı yoğurt

YAPILIŞI:

Muzu boş bir kapta ezin. Armudun kabuğunu soyun ve çatalla ezin. Ezdiğiniz besinleri yoğurda dökerek karıştırın.

BEBEK MUHLAMASI (+8 ay)

MALZEMELER:

1 bardak tuzsuz lor peyniri ya da rendelenmiş kaşar peyniri

1 kaşık tereyağı

1 çorba kaşığı mısır unu

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI:

Tavaya peynirleri atın. Farklı bir tavada mısır unu ve tereyağını tereyağ eriyene kadar karıştırın. Erime işlemi bittikten sonra peynir ilave edin ve kıvamına göre sıcak su ekleyin.



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