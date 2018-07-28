Bebek kahvaltısı için kolay ve besleyici tarifler
Leziz mi leziz bir kahvaltı için bebeğinize yedirebileceğinizkolay bir kahvaltı menüsü hazırlamak mümkün.28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:52
BEBEK KAHVALTI MENÜSÜ (6 ay)
MALZEMELER:
Kibrit kutusu kadar tuzsuz keçi peyniri
1 veya 2 tatlı kaşığı tuzsuz lor peyniri
Yarım yumurta sarısı
Tam buğday unlu krep
NOT: Bu menüde bebek önüne koyulan menüyü istediği gibi yiyebilir.
KAHVALTILIK BASİT MAMA (6 ay)
MALZEMELER:
Yarım muz
1 çay kaşığı pekmez
1 çorba kaşığı anne sütü
1 tatlı kaşığı labne
YAPILIŞI:
Peynir ve muzu çatalla ezin. İçine pekmez dökerek karıştırın. Anne sütü ile kıvamını açabilirsiniz.
YOĞURTLU MEYVE PÜRESİ (+6 ay)
MALZEMELER:
Yarım muz ve armut
4 çorba kaşığı ev yapımı yoğurt
YAPILIŞI:
Muzu boş bir kapta ezin. Armudun kabuğunu soyun ve çatalla ezin. Ezdiğiniz besinleri yoğurda dökerek karıştırın.
BEBEK MUHLAMASI (+8 ay)
MALZEMELER:
1 bardak tuzsuz lor peyniri ya da rendelenmiş kaşar peyniri
1 kaşık tereyağı
1 çorba kaşığı mısır unu
Yarım çay bardağı su
YAPILIŞI:
Tavaya peynirleri atın. Farklı bir tavada mısır unu ve tereyağını tereyağ eriyene kadar karıştırın. Erime işlemi bittikten sonra peynir ilave edin ve kıvamına göre sıcak su ekleyin.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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