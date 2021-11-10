Bebek kaç haftalık doğar?

Hamilelikteki çeşitli riskler ya da anne adayının özel bir tarihte doğum yapma isteği gibi sebeplerle pek çok bebek doğum haftalarından önce sezaryenle dünyaya getiriliyor. Normal koşullarda bebeklerin çoğu 38-41 hafta arasında dünyaya geliyor. Çünkü bu haftalarda, bebeğin sağlığı ve gelişimini tamamlaması için gereken şartlar, tamamlamış oluyor.

Bebek kaç haftada doğar?

Gebeliğin son günlerine girilmesiyle birlikte annelerin en çok merak ettiği şeylerden biri, "Doğum kaçıncı haftada olur?" sorusu oluyor. 37. hafta itibarıyla gebelik tamamlanmış sayıldığı için bu hafta yapılan doğumlar erken sayılmıyor. Dolayısıyla bebekler gebeliğin 37. ve 41. haftaları arasında doğabilirler.

Ayrıca hamilelik kaç hafta sürer, konusunda ise normal şartlarda bir gebelik 41. haftaya kadar devam edebilir. Ancak 42. haftaya ulaşan gebelikler bebeğin sağlığı için risk yaratabileceğinden doktor tarafından sonlandırılır. Kadın Doğum Uzmanları, mümkünse bebeklerin anne karnında 39 haftaya kadar tutulmasını öneriyor. Çünkü bebeklerin akciğerleri 39’uncu haftada tam anlamıyla geliştiğinden doğuma hazır oluyor. Anne karnında bebek kaç hafta kalmalı sorusuna bebeğin akciğer gelişimini tamamlayıp tamamlamadığını test ederek yanıt verebildiklerini belirtiyorlar.