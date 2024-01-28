Bebek için o sebze çorbası: bebeğim doymuyor sorununu üst üste yaşayanların bizi kurtardı dediği çorba! Krizi geçirdi

Bebekler için sebze çorbası, bebeklerin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alabilmeleri için harika bir seçenektir. Bu sebze çorbası, bebeklerin sağlıklı büyümelerine katkı sağlayacak besin değerine sahiptir. Ayrıca, bebekler bu çorbayı yemekten genellikle hoşlanır, çünkü sebzelerin lezzetleri doyurucu ve tatlıdır.

Bebekler için sebze çorbası yapmak oldukça kolaydır. İşte size pratik bir tarif:

Malzemeler:

- 1 adet havuç

- 1 adet patates

- Yarım su bardağı bezelye

- Yarım su bardağı kabak

- 1 su bardağı su veya sebze suyu

Yapılışı:

1. Havuç, patates, kabak ve bezelyeyi iyice yıkayın ve soyun.

2. Sebzeleri küçük küçük doğrayın.

3. Sebzeleri bir tencereye koyun ve üzerini örtecek kadar su veya sebze suyu ekleyin.

4. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

5. Pişen sebzeleri blenderden geçirin veya ezerek püre haline getirin.

6. Sebze püresini birkaç dakika soğutun ve bebeğinizin yiyebileceği kıvama gelene kadar gerekirse su ekleyin.

Bebekler için sebze çorbası hazır! Bu çorbayı hemen tüketmeyecekseniz, küçük porsiyonlara ayırıp buzlukta saklayabilirsiniz. Böylece ihtiyaç duyduğunuzda kolayca çözebilirsiniz.

Bu pratik tarifle, bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlayacak, onun beslenmesine dikkat edebileceksiniz. Ayrıca, sebzelerin lezzetiyle bebeğinizin damak tadını da geliştirebilirsiniz.

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