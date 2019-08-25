Bebek giysilerindeki lekelerden kurtulmanın en kolay yolunu açıklıyoruz!

Bebekler ve çocuklar dünyayı deneyimleyerek öğrenir. Çocuklar yaşantılarının ilk yıllarını deneye-yanıla öğrenirken de kıyafetlerini bolca leke içerisinde bırakır. Kimi zaman yiyecek lekesi kimi zaman da toz-toprak lekesiyle dolu giysileri eski haline döndürmek ise son derece zordur.

Aman dikkat

Uzmanlar, piyasada satılan leke çıkarıcı ürünlerin içerdiği kimyasallar nedeniyle tercih edilmemesini vurguluyor. Tüm uyarılara rağmen yetişkinlerin birçoğu giysilerini bu ürünlerle temizliyor. Ancak kimyasal ürünlerin bebek giysisi yıkanken tercih edilmemesi son derece önemli. Peki, çocukların kıyafetlerindeki lekelerden nasıl kurtulacağız?

Süt yöntemi

Süt sağlıklı bir beden için son derece kıymetli bir üründür. Kemikleri güçlendiren, sindirim sistemini düzenleyen süt aynı zamanda güçlü bir leke çıkarıcıdır. Bebeklerinizin giysilerinde bulunan lekelerden kurtulmak için ihtiyacınız olan yalnızca bir miktar süt... Süt yapısı sayesinde lekenin kumaştan hızlıca sökülüp atılmasını sağlayacaktır.

Süt ile leke nasıl temizlenir?

Öncelikle bir miktar sütü tencereye alın ve ısıtın. Güzelce ısıttığınız sütü bir sünger yardımıyla lekenin üzerine uygulayın. Yaklaşık 2 saat boyunca süt ve lekenin kurumasını bekleyin. Ardından giysiyi her zamanki yöntemle makinede yıkayabilirsiniz. Süt yönteminin hızlıca lekelerden kurtulmanızı sağlıyor olması sizi de fazlasıyla şaşırtacak.