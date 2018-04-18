Bebek emzirilirken nelere dikkat edilmelidir?

Beslenme konusunda önemli bir işlevi olan anne sütünün bebeğe doğru şekilde verilmesi oldukça önemlidir. Anne ile bebek arasındaki bağı güçlü kılan emzirme dönemi, annelerin bedensel ve ruhsal açıdan rahatlamasını sağlıyor.

Peki ideal bir emzirme yöntemi nedir? Nelere dikkat etmek gerekir?

Emzirme işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli şey, annenin kendini rahat hissettiği pozisyonda bebeğini emzirmesidir. Bu esnada bebeğinizle ten teması etmeye özen göstermelisiniz.

Annelerin emzirirken yaygın olarak yaptıkları en büyük hata makas yöntemidir. İşaret ve orta parmak açık olup diğerleri kapalı olacak şekilde meme ucunu arasına almak, süt kanallarını kapatır ve akışı engeller. Memenizin bebeğinize ağır gelmemesi için elinizle alttan destek verebilirsiniz.

Yeni doğan bebekler ise emerken çok sık yorulacağı için parmağınızla bebeğinizin çene altına birkaç kez dokunmanız dilini damağına değecek ve tekrar emmeye başlayacaktır.

Bebeğiniz emdikten sonra 2 saat kadar bir uyumuşsa uyandırıp tekrar emzirmeniz gerekir. Böylelikle daha kolay süt akışı olacaktır.