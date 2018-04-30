Bebek egzersizleri nasıl yapılır?

KALDIRIŞ ÖNEMLİ

İlk olarak bebeğinizi sırt üstü yatırıp, elleriyle parmaklarınızı tutmasını sağlayın. Bu esnada bebeğinizin bileklerini kavrayarak önce sağ kolunu daha sonra sol kolunu havaya nazikçe kaldırın. Aşağı- yukarı hareketlerle egzersize bu şekilde başlayın.

Bebeğinizi yüz üstü yatırır pozisyonda tutun ve kollarını hafifçe yukarı doğru tutarak kaldırmaya çalışın. Bu hareketi ilk defa yapıyorsanız, bebeğinizde ters bir hareket uygulamamak için oldukça dikkatli olmalısınız. Bebeğiniz 2. ayına gelmişse başını rahatlıkla kontrol edebilir.

KAS VE EKLEMLERİ ÇALIŞTIRIN

Yine bebeğinizi sırt üstü yatırır pozisyonda kollarını sağ ve sol çapraz yönlerinde germe hareketleri yapın. Ardından 'paraşüt hareketi' olarak tanımlanan kolları yana doğru açma hareketlerini uygulayın.

Bebeklerin ilk altı ayındaki en önemli uygulamalardan biri de kalça eklemlerinin çalıştırılmasıdır. Bacaklarını aşağıdan yukarı doğru hareket ettirerek germe hareketlerini uygulayın. En az 10 kere bu şekilde devam ettikten sonra aynı işlemi diğer bacakta devam ettirin. Gün içerisinde 4-5 kez bu egzersizi uygulayın