Sağlık Bakanlığı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, “Anne Bebek Sağlığı Hizmet” kapsamında “Bebek Dostu Hastane, Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım ve Anne Dostu Hastane” belgesi verildi

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, düzenlenen törenle Sağlık Bakanlığının gönderdiği belgeleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetin Künar’a teslim etti.

Nacar, törende yaptığı konuşmada anne ve bebek sağlığına yönelik hizmet sunumunun bir ülke için sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kalitesi bakımından çok yönlü bir kalkınma göstergesi olduğunu belirterek, “Ülkemizde 1991 yılından beri anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programları ile birlikte “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” sürdürülmektedir. İlimiz bünyesinde yürütülen program kapsamında bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesini sağlamak bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır. Bu kapsamda İlimizde doğum hizmeti veren tüm sağlık tesislerimiz bakanlığımız değerlendirme ekipleri tarafından bebek dostu hastane ilan edilmiş, Seyhan Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi ise Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım unvanı almıştır. Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırarak anne adaylarının güvenli kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlayan Şehir Hastanesi ve Kozan Devlet Hastanesi ise bakanlığımızca anne dostu hastane unvanını almıştır” dedi.