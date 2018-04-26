Bebek beşiği alacaksanız...

Bebeğinizin güvenliğini tehdit etmeyecek özelliklere sahip, doğru malzemeden üretilmiş, kullanışlı ve konforlu bir beşik kullanmanız gerekir. Sizler için bebek beşiği seçerken dikkat etmeniz gereken detayları derledik...

KORUNAKLI OLMALI

Bebek beşiklerinin güvenli ve korunaklı olması önem taşıyor. Bebeğinize beşik seçerken, bebeğinizin herhangi bir kıpırdanma veya dönme halinde kolay kolay düşmeyeceği, yükseklik ve parmaklık bakımından korunaklı bir yatak seçmeye özen gösterin. Yatağın karyolaya uygun olmaması, karyoladan daha yüksek olması veya parmaklıkların yeterli seviyede olmaması çeşitli kazalara yol açabilir. Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için yatağın korunaklı olmasına dikkat edin.



PARMAKLIK ARALIĞI ÖNEMLİ

Bebek beşiğinde dikkat edilmesi gereken konuların başında parmaklık mesafesi geliyor. Bebeğinizin güvenli ve rahat uyuyabilmesi için parmaklık aralıkları 6 cm’den fazla olmamalı. Aksi halde çocuğunuzun kolu ya da başı parmaklıklar arasına sıkışabilir. Yatağın herhangi bir bölümünde çocuğunuzun başının sıkışabileceği bir açıklık olmamalı.



PARMAKLIK DETAYLARI

Beşiğin parmaklıkları dayanıklı ve kaliteli bir malzemeden olmalı. Eğer lake modelleri düşünüyorsanız , MDF ve sunta kaplı olanlar yerine doğal ahşaptan yapılma olanları tercih edin. Birinci sınıf ve kuru ağaçtan yapılmış olmasına özen gösterin.

Çocuğunuzun güvenliği için parmaklık yüksekliğinin de en az 50 cm olmasına özen gösterin. Pratik ve işlevsel bir kullanım için parmaklıkları hareket edebilen modelleri tercih edin. Fakat bu mekanizmayı kullanırken dikkatli olmanız gerek. Parmaklıkların inip çıkmasına imkan tanıyan mekanizma beşiğin alt tarafında yer almalı. Böylece parmaklıkların seviyesini değiştirirken bebeğinizin olası bir kazaya uğramasını engellemiş olursunuz.



YATAK SEVİYESİ AYARLANABİLMELİ

Beşiğin ayarlanabilir olması size birçok açıdan kolaylık sağlar. Bebeğiniz büyüdükçe oturma pozisyonuna başlayacak. Bu durumda yatak seviyesini aşağıya indirebileceğiniz bir kullanım özelliği olmasına dikkat etmelisiniz.



AHŞAP BEŞİKLER DAHA İYİ OLABİLİR

Beşiğin malzemesi en önemli kriterlerden biridir. Bebeğinizin sağlığına özen gösteriyorsanız, bebek beşiğinin ahşap olmasına özen gösterin. Ahşap modellerde ağacın doğal rengine sadık kalınıp kalınmadığı önemli bir detay. Kullanılan boya ve cilanın da bebeğin sağlığını olumsuz etkileyecek bir özellikte olmaması gerek. Plastik veya ahşap dışında bir malzemeden yapılan beşikler kanserojen madde içerebilir bu da bebeğinizin sağlığını tehdit eder.

Ahşap beşiklerin kenarında köşesinde herhangi bir çatlak veya kırık bir parça olmadığından emin olun.



HANGİ MALZEMEDEN YAPILMIŞ

Beşikler, bebeğinizin sağlığını tehlikeye atacak ham maddeden yapılmamış olmalı. Özellikle beşiğin yapımında kurşun gibi zararlı bir malzeme kullanılmamış olmasına dikkat edin. Keskin ve sivri detaylı karyolalardan kaçının.



PARK YATAK TERCİH EDİLEBİLİR

Beşik modeli karyola yerine çok amaçlı park yatakları da tercih edebilirsiniz. Genelde kumaştan yapılan bu yataklar, hem oyun amaçlı, hem de yatak olarak kullanılabiliyor. Taşınması kolay olduğundan evinizin birçok odasında rahatça kullanabiliyorsunuz. Genelde park kısmı alt tarafta, yatak kısmı ise üstte yer alıyor. Altı aylık döneme kadar yatağı üst kısımda kullanabilirsiniz. Ancak altı aydan sonraki süreçte yatağı alt kısma almanız gerek. Bu sayede yatak ve oyun alanı olarak kullanmanız mümkün hale geliyor. 3 yaşa kadar kullanılabilen bu yataklar çocuklarınız için eğlenceli olduğu kadar güvenli bir uyku alanı sağlıyor.



BÜYÜYEN BEŞİK ALTERNATİFİ

Büyüyen beşik adı üstünde olduğu boyutu genişleyebilen beşikleri kapsıyor. Bu beşiklerin en büyük özelliği; sadece bebeklik değil aynı zamanda çocukluk döneminde de kullanılabiliyor olması. Boyutu büyüyebildiğinden çocuk yatağı boyutuna gelebiliyor. Ayrıca çekmeceli olan modellerde çekmeceler dolaptan çıkarılıp tek kişilik bir yatak haline gelebiliyor.