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Bebek battaniyesi nasıl örülür?

Gözünüz yolda minik bebeğinizi beklerken zamanın bir türlü geçmediğini düşünüyorsanız bu bekleme süresinde bebeğinizin battaniyesini kendi ellerinizle hazırlayabilirsiniz.

10 Temmuz 2018 Salı 19:16
Bebek battaniyesi nasıl örülür?

Öncelikle battaniyeyi kullanacağınız mevsimi belirleyip ip seçimini ona göre yapın. Örneğin baharlık bir battaniye hazırlamak istiyorsanız ipini daha ince çeşitler arasından seçmeniz gerekiyor.

Eğer kış aylarında sıcacık tutacak bir battaniye örmek istiyorum diyorsanız o zaman da kalın iplerden seçin. Ancak kalın ipler bazen tüylü ve gıdıklayan yapıda olabiliyor. Bebeğinizin ördüğünüz battaniyeyi sevmesini istiyorsanız bunları tercih dışı bırakın.

Renk seçiminde klasik renkler dışında renkleri de seçebilirsiniz. Bir kızınız olacaksa ona öreceğiniz battaniye ille de pembe olmak zorunda değil. Kar gibi beyaz ya da tatlı bir sarı da battaniyenize çok yakışır.

Battaniye örmeye başlamadan önce ebatlarına karar verin. Eğer bebek arabasının içinde ya da dışarı çıkarken kullanmak istiyorsanız büyük ölçülere sahip bir battaniye taşınabilir olma noktasında kullanışlı olmaz. Eğer evde kullanacaksanız büyük olması daha doğru olacaktır. Böylece bebeğinizin her yeri güzelce örtülebilir.

İpinizi belirledikten sonra kalın şişlerinizi de alıp örmeye başlayabilirsiniz.

Önce şişe yüz ilmek atın.

İlmeklerin çok sıkı olmamasına dikkat edin yoksa battaniyeniz sert olur.

10 ilmeği düz örgü örün, 10 ilmeği haroşa örgü örün. Bu düzende devam ederek 100 ilmeği bitirin.

Battaniye kenarlarının düzgün olması çok önemlidir. Kenarlarının düzgün olmasını istiyorsanız ilk ilmeği örmeden önce diğer şişe alın, ondan sonra örmeye başlayın. Yaptığınız bu işlemi her iki sırada bir uygulamanız gerekiyor.

Gidişli dönüşlü 20 sıra ördüğünüzde kesme şekeri modeliniz ortaya çıkmaya başlar. Kesme şekeri modelini daha küçük istiyorsanız 10 ilmek yerine 6 ilmek düz örgü, 46 ilmek haroşa örgü örün.

Battaniyeniz istediğiniz boya ulaştığında ilmekleri tek seferde kapayın.

Battaniyeniz tamamlanmış olur. Güzel günlerde kullanın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 19:16
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